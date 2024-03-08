٣ قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك وثلاث معلقين للمباراة

تصدرت قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك محركات البحث الاجتماعي لأن العديد من محبي ومشجعي كرة القدم يتساؤلون عن ترددات جميع القنوات التي ستبث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصرحيث إن من المقرر عرضها اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه القنوات إلى جانب تردداتها.

قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك

تعد قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك من أبرز الموضوعات التي يهتم بها عدد كبير من محبي المستديرة، ومن المتوقع عرض مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويمكن توضيح بعض ترددات هذه القناة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

يبحث الكثير من المواطنين عن ترددات جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، المقرر عرضها غداً الجمعة 8 مارس 2024، عبر العديد من القنوات الرياضية. فيما يلي الترددات الجديدة للقنوات الناقلة لهذه المباراة:

قناة أون تايم سبورت 1

يمكن تنزيل هذه القناة من خلال البيانات التالية:

التردد: 10853.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة SSC السعودية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

3- قناة الزمالك

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

4- قناة الأهلي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12341.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5- قناة MBC مصر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

6- قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط ترددات قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك

يمكن لكافة الجماهير ضبط ترددات قنوات تنقل مباراة الاهلي والزمالك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

توجه إلى القائمة من خلال جهاز الريموت الخاصة بجهاز الريسيفر.

انتقل بعد ذلك إلى الإعدادات وتحديد التثبيت اليدوي.

حدد بعد ذلك القمر الصناعي المناسب.

أدخل التردد ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب الخاص بالقنوات التي ذكرناها سابقا.

اضغط بعد ذلك على البحث لكي تتمكن من البحث عن القنوات.

انقر بعد ذلك على زر حفظ لحفظ الإعدادات الجديدة والتحقق منها.