“ردده الآن”.. دعاء آخر جمعة من شعبان مستجاب بإذن الله “اللهم بارك لنا فيما تبقي من شعبان وبلغنا رمضان”

مع اقتراب شهر رمضان، يسعى الكثيرون للعثور على دعاء مبارك لآخر جمعة في شعبان، وذلك مع اختتام هذا الشهر المبارك الذي قد يتغافل عنه العديد من المسلمين، في هذا الوقت، يزداد حرص المسلمين على تكثيف أعمال الطاعة، متجنبين الأفعال المحرمة والابتعاد عن الخطايا، سعيًا لتحقيق المغفرة وقبول التوبة، إليكم دعاء آخر جمعة من شعبان مستجاب بإذن الله يلامس القلب ويصفي الروح.

دعاء آخر جمعة من شعبان مستجاب

الدعاء يعد من أرقى صور العبادة التي تجمع العبد بخالقه، ويكثر الإقبال على تعلم دعاء شامل لآخر جمعة من شعبان، وهو وقت نودع فيه هذا الشهر المبارك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الفضيل، يسعى المسلمون خلال هذا الشهر للقيام بأقصى ما في وسعهم من صيام وصلاة، راجين رفع الأعمال وقبولها.

لذا، يُنصح باغتنام اللحظات المتبقية بالدعاء والإحسان، إليكم أجمل أدعية، بما في ذلك ما ورد في القرآن وما تنبعث به الأرواح:

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم اجعل آخر جمعة من شهر شعبان بداية لفرج قريب ومجمع لكل خير.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا حوائجنا في هذه الدنيا، يا رب العالمين.

اللهم بارك لنا في شعبان وأهلل علينا رمضان، واجعلنا من المقبولين.

اللهم قضِ حاجاتنا، وفرج همومنا، وارحمنا، وتقبل توبتنا، ولا تبتلينا.

اللهم ارزقنا الخيرات في الدنيا والآخرة وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم افتح لنا أبواب رحمتك التي لا نشقى بعدها أبدًا.

اللهم كن لنا عونًا ولا تكن علينا، ونصرنا ولا تنصر علينا، ومكر لنا ولا تمكر بنا.

دعاء أخر ساعة من نهار الجمعة

يحمل يوم الجمعة مكانة مرموقة ويُعدّ فرصة مواتية لاستجابة الدعاء، خاصةً عند تزامنه مع آخر يوم في شهر شعبان، يُنظر إليه كلحظة غالية ينبغي استثمارها بالدعاء بإخلاص، فيما يلي أجمل دعاء آخر جمعة من شعبان:

اللهم اجعل نهاية شعبان بداية لتسكين قلوبنا وإراحة أنفسنا بقربك، يا رب العالمين.

اللهم امنحنا الوصول إلى رمضان، واقبل صالح أعمالنا، وارزقنا التوبة والرحمة.

اللهم احفظنا من العيوب وأمّن خواطرنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه.

اللهم إننا نطمح لنعيم الجنة ورضاك، ونسعى للسلام الداخلي والطمأنينة.

اللهم ابعد عنا سخطك ونقمتك، ونقّ قلوبنا من الدنس وحمنا من شرور خلقك.

اللهم اجعل في أعمالنا وحياتنا وذرياتنا البركة والخير الوفير.

دعاء اخر جمعه في شعبان للمتوفي