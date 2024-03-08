سجل الآن .. رابط تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوه العاملة

يبحث المواطنين وبكثرة عن كيفية الإستفادة والحصول على منحة العمالة الغير منتظمة في مصر، حيث أنه منذ عام 2020 قد أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية عن منحة للعمالة الغير منتظمة، وجاءت هذه الخطوة لإنتشار فيروس كورونا وتأثيره على الحالة الإقتصادية للعمال الذين يعتمدون على دخل غير ثابت، وتهدف هذه المنحة إلى توفير كرامة الحياة لجميع المواطنين، ومن خلال تلك التقرير نوضح وباستفاضة ماهي الخطوات الصحيحة للتسجيل من الموبايل وبكل سهولة.

خطوات التسجيل في بيانات العمالة الغير منتظمة

فيما يلي خطوات بسيطة من أجل الإستفادة من هذه الخدمة عبر الموبايل:

في البداية ابدأ بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال جهازك المحمول.

ثم ابحث عن الأيقونة المخصصة للخدمات المتاحة عبر الموقع.

اختر الخدمة المتعلقة بالعمالة الغير منتظمة في الخانات المحددة أمامك

قم بإدخال الإسم الرباعي ورقم الهاتف المسجل لديك في إحدى شركات الإتصالات.

ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم ويجب التأكد من الكتابة الصحيحة.

املأ كافة البيانات المطلوبة لإتمام الخدمة.

قم بإرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغة BDF.

انقر على الأيقونة المخصصة لـ “إرسال الطلب”.

خطوات الإستعلام على منحة العمالة

يمكنك الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الرابط التالي على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، وبعد الولوج إلى الموقع، يمكنك اتباع الخطوات التالية: