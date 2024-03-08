اضحك من قلبك على القط والفأ الأشقياء.. تنزيل تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

قناة توم وجيري أطفال هي من أهم قنوات الأطفال الفضائية التي لها دور كبير في إذاعة العديد من الأفلام والبرامج الكرتونية والطفولية المميزة، فضلاً عن أن القناة كذلك يعشقها شريحة كبيرة من الأطفال في مختلف دول العالم العربي، وهي تقدم المحتوى بجودة عالية وإشارة قوية، كما يمكن استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 نايل سات

ويسهل القيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

التردد الخاص بقناة توم وجيري يكون 12149.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معدل ترميز قناة توم وجيري فهو 27500.

معامل تصحيح الخطا : ⅚.

تردد قناة توم وجيري

ويمكن كذلك استقبال قناة توم وجيري أطفال على العرب سات، وفقًا للنحو الأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

استقطاب القناة يكون أفقي.

بينما معدل الترميز فهو 27500.

خطوات استقبال قناة توم وجيري أطفال 2024 نايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات والعرب سات، كما على النحوالأتي:-