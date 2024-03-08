اضبط دلوقتي! تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات والعرب سات: عالم من المرح والبهجة ينتظر أطفالك

في عالم مليء بالتحديات التي تواجه الأسر العربية في تربية أطفالها، تعتبر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال أداة مهمة في توجيه سلوكياتهم وتطويرها، يسعى الآباء والأمهات دائمًا إلى العثور على الخيارات الأفضل التي تجمع بين المتعة والتعليم لصغارهم، وفي هذا السياق، برزت قناة طيور الجنة بيبي كواحدة من أبرز القنوات التي تلبي هذه الاحتياجات بفضل محتواها المميز والهادف.

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات القناة

تتميز قناة طيور الجنة بيبي بتقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني المناسبة للأطفال، مما يساعدهم على تعزيز وعيهم وتنمية قدراتهم العقلية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل القناة على تعليم الأطفال مفاهيم دينية بشكل مبسط وممتع، بالإضافة إلى تعلم الأبجدية باللغتين العربية والإنجليزية.

تقدم قناة طيور الجنة بيبي برامج تعليمية تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال الحسابية واللغوية، بالإضافة إلى تعليمهم المفاهيم الأساسية مثل التفريق بين الأشكال والألوان وتعريفهم بالفواكه والخضروات وفوائدها الصحية.

تعتمد قناة طيور الجنة بيبي على محتوى هادف يساهم في تطوير الأطفال على المستوى العقلي والعاطفي، وتقديم برامج تعليمية تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة بطريقة ممتعة ومحفزة.

تقدم القناة برامج تفاعلية تشمل مقدمين أطفال، مما يزيد من تفاعل الأطفال مع المحتوى ويجعلهم يشعرون بالانتماء والمشاركة.

تتوفر قناة طيور الجنة بيبي على ترددات سهلة الوصول على الأقمار الصناعية الرئيسية، مما يجعلها متاحة للمشاهدين في أنحاء مختلفة من العالم العربي.

باختصار، تعد قناة طيور الجنة بيبي وجهة مثالية للعائلات الباحثة عن تجربة ترفيهية تعليمية لأطفالها، من خلال تقديم محتوى هادف ومتنوع، تساهم القناة في تطوير مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم بطريقة مبتكرة ومشوقة.