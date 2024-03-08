«هاتلك واحد من الاتنين»… مقارنة جبارة بين هاتفي شاومي 14 برو ونوبيا Nubia Z60 Ultra..!!

أطلقت شاومي هاتفها الأحدث، Xiaomi 14 Pro، خلال الربع الأخير من عام 2023، يبرز هذا الجهاز كواحد من أوائل الهواتف التي تعتمد على الجيل الثالث من معالجات كوالكوم الرائدة، يتميز الهاتف بقدرات كاميرا متفوقة، مما يجعله واحدا من الهواتف الرائدة المهمة في السوق وفي تحد منافسي، قامت العلامة التجارية نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE، بإطلاق هاتف Nubia Z60 Ultra، والذي يشكل منافسا قويا لهاتف شاومي من حيث الأداء وجودة الكاميرا.

مقارنة بين هاتف شاومي 14 برو وهاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra

يعتبر هاتف شاومي 14 برو من أحدث إصدارات شركة شاومي الصينية والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، يأتي الهاتف بمواصفات فنية جيدة تضم شاشة OLED مقاس 6.67 بوصة، ومعالج Qualcomm Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بحجم 128 أو 256 جيجابايت. أما هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، فيعتبر أحدث هواتف شركة نوبيا الصينية والتي تعتبر متخصصة في إنتاج هواتف ذكية عالية الجودة، يأتي الهاتف بمواصفات فنية مماثلة تشمل شاشة OLED مقاس 6.67 بوصة، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بحجم 128 أو 256 جيجابايت. من الناحية التصميمية، يتميز الهاتف شاومي 14 برو بتصميم أنيق وأنحف مقارنة بالهاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، ويأتي بمجموعة ألوان متنوعة لاختيار الزبون، أما هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، فيتميز بتصميم مبتكر وشاشة منحنية الجوانب تتيح تجربة مشاهدة أكثر إثارة. فيما يتعلق بالأداء، يعتبر الهاتف شاومي 14 برو أقل قوة فيما يتعلق بالمعالج مقارنة بالهاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، وهذا يعني أداء أقوى وأسرع للهاتف الثاني أما فيما يتعلق بالكاميرا، يأتي الهاتف شاومي 14 برو بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، في حين يأتي الهاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وتجربة تصوير مميزة.

هاتف شاومي 14 برو وهاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra

بشكل عام، يمكن القول بأن الهاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra يتفوق على الهاتف شاومي 14 برو في العديد من الجوانب مثل الأداء وجودة التصوير، بينما يتفوق الهاتف شاومي 14 برو في التصميم والنحافة، اختيار الهاتف المناسب يعتمد بشكل أساسي على احتياجات المستخدم وتفضيلاته الشخصية.