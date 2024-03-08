“الدولار يفاجئ الكل الان”.. زيادة جديدة في اسعار الدولار اليوم الجمعه 8 مارس… وبعدين معاك يادولار..!!

يهتم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال بمعرفة قيمة الدولار في مصر لتاريخ الثامن من مارس لعام 2024، والتي تشهد تقلبات نتيجة للتعديلات التي قام بها البنك المركزي المصري مثل رفع معدل الفائدة إلى 6%، وإجراء تغييرات على الإجراءات المتبعة في تسعير العملة، وسنلقي نظرة على سعر تحويل الدولار في هذا اليوم بمصر من خلال هذا الموضوع.

سعر الدولار اليوم 8 مارس 2024 في مصر

يلاحظ اهتمام كبير من المستثمرين وأصحاب الأعمال في متابعة أسعار صرف الدولار بتاريخ 8 مارس لعام 2024، وذلك بعد الخطوات العاجلة التي نفذها البنك المركزي المصري والمتمثلة في رفع نسبة الفائدة بمقدار 6% وتحرير سعر العملة الأجنبية، حيث جاء ذلك كرد فعل للتطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد في مصر نتيجة لتلقي الدفعة الأولى من القرض في إطار اتفاق رأس الحكمة، وخلال هذه الفترة، تعمل الحكومة المصرية بجد لاستعادة الثبات الاقتصادي وجذب استثمارات إضافية:

سعر 1 دولار أمريكي 49.9 جنيه مصري.

سعر 5 دولار أمريكي 249 جنيه مصري.

سعر 10 دولار أمريكي 498.5 جنيه مصري.

سعر 25 دولار أمريكي وصل 1.246 جنيه مصري.

وصلت قيمة الخمسين دولاراً أمريكياً إلى ما يعادل 2492 جنيهاً مصرياً.

سعر 100 دولار أمريكي 4.986 جنيه مصري.

سعر 500 دولار أمريكي 24.925 جنيه مصري.

سعر 1000 دولار أمريكي 49.850 جنيه مصري.

سعر 5000 دولار أمريكي 249.250 جنيه مصري.

يعادل مبلغ العشرة آلاف دولار الأمريكي حوالي أربعمائة وثمانية وتسعين ألف وخمسمائة جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم