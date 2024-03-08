أصحاب المعاشات يطيروا من الفرح .. التأمينات تقرر صرف منح استثنائية لأصحاب المعاشات تصل إلى 18 ألف جنيه.. أعرف أهم الشروط

منح أستثنائية لأصحاب المعاشات.. تسعى الحكومة جاهدة في الفترة الأخيرة على التحسين من مستوى أصحاب المعاشات وزيادة دخلهم ليتمكنوا من مراقبة غلاء الأسعار و للتحسين من اوضاعهم المعيشية وقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم زيادة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه فما هي أهم شروط الحصول على المنحة وما قدرها هذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

18 ألف جنيه منحة نقدية لبعض الفئات

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن صرف منح استثنائية لأصحاب المعاشات تصل إلى 18000 جنيه.

وقد اكد سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الأبنة المستحقة للمعاش يمكنها الحصول على منحة الزواج بعد زواجها وانقطاع معاشها ويتم الحصول على المنحة من خلال التقدم الألكترونيّ في الهيئة وارفقها بالمستندات المطلوبة.

قيمة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات





إن كانت الابنة وحيدة تحصل على ثلث المعاش مضروبة في 12 شهر.

ولكن إن كان لديها أخت علي مبلغ 1500 في 12 شهر وهذا ما يعادل 18 ألف جنيه.

الفئات التي لها الحق في صرف منح استثنائية للمعاشات

هناك عدد من الفئات المسموح لها صرف منح استثنائية للمعاشات والتي قد تصل الى 18 ألف جنيه وهذه الفئات كالتالي:

الأبن أو الأبنة.

الأخ أو الأخت.

تحصل فائدة السابقة على المعاش بعد وفاة والدهم أو عند زواجهم.

حالات قطع المعاش

حدده قانون التأمينات وفقا للمادة 105 من قانون المعاشات الحالات التي يتم فيها قطع المعاش عن مستحقيه وهذه الحالات كالتالي: