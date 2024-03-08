عملي علوم وأدبي.. رسميا جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفقًا لوزارة التربية والتعليم

قام الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي بالتساؤل عن جميع ما يخص جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث إن الدكتور رضا حجازي قد نوه عن اعتماده رسميًا، وكما نعلم أن تلك المرحلة من أهم المراحل في حياة الطلاب، إذ إنها تقوم بتحديد مصيرهم في التحاقهم بالكلية، وفي هذا المقال سوف نرفق جميع التفاصيل التي تخص هذا الجدول.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

بين وزير التربية والتعليم أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 تم اعتماده بصورة رسمية على أن يكون بداية الامتحانات في يوم 10 يونيو 2024، كذلك أن الانتهاء منها سيكون في يوم السبت الذي سيكون موافق 20 يوليو 2024.

جدول الثانوية العامة

أوضح وزير التربية والتعليم جدول الثانوية العامة للعام الجاري 2024م، والذي قد جاء كما يلي: