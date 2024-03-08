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عملي علوم وأدبي.. رسميا جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفقًا لوزارة التربية والتعليم
قام الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي بالتساؤل عن جميع ما يخص جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث إن الدكتور رضا حجازي قد نوه عن اعتماده رسميًا، وكما نعلم أن تلك المرحلة من أهم المراحل في حياة الطلاب، إذ إنها تقوم بتحديد مصيرهم في التحاقهم بالكلية، وفي هذا المقال سوف نرفق جميع التفاصيل التي تخص هذا الجدول.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
بين وزير التربية والتعليم أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 تم اعتماده بصورة رسمية على أن يكون بداية الامتحانات في يوم 10 يونيو 2024، كذلك أن الانتهاء منها سيكون في يوم السبت الذي سيكون موافق 20 يوليو 2024.
جدول الثانوية العامة
أوضح وزير التربية والتعليم جدول الثانوية العامة للعام الجاري 2024م، والذي قد جاء كما يلي:
- يوم الإثنين الذي سيوافق 10 يونيو 2024 تكون مادة التربية الدينية.
- يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 مادة التربية الوطنية.
- كذلك ان يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 مادة اللغة العربية الورقة الأولى.
- يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024 مادة اللغة العربية الورقة الثانية.
- يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.
- يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.
- يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024 مادة الجغرافيا ورقة أولى.
- كذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 ماده الجغرافيا ورقه ثانية.
- يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 مادة الفلسفة والمنطق.
- يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقه أولى وثانية.
- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 مادة علم النفس وكذلك علم الاجتماع.
- يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 مادة التاريخ ورقه أولى.
- يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024 مادة التاريخ ورقه ثانية.
- يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 مادة الاقتصاد.
- يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 مادة الإحصاء.