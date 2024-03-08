استقبل قناة أون تايم سبورت الرياضية 2024 وتابع أحداث مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 8 مارس 2024

قناة أون تايم سبورت هي من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بنقل العديد من المباريات ومن أبرزها مباراة الأهلي والزمالك، التي سيتم إقامتها اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر مارس 2024، فضلاً عن ان القناة تتميز بأستديوهات على أعلى مستوى وتضم مجموعة من الإعلاميين أصحاب الخبرة الكبيرة في تحليل الأحداث الرياضية، وفي هذا سنوضح لكم التردد الجديد للقناة لكي يتعرف عليه الجميع.

تردد قناة أون تايم سبورت 20204 النايل سات

يسهل القيام بإستقبال قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11853.

معدل ترميز قناة أون تايم سبورت يكون 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 2024 العرب سات

كما يسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد هو 11861.

استقطاب قناة أون تايم سبورت فهو أفقي.

بينما معامل الترميز يكون 27500.

كيف استقبل قناة أون تايم سبورت

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة أون تايم سبورت على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-