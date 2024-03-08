أفضل دعاء للميت في اخر جمعة من شعبان “دعاء لأبي المتوفي”

كثيرون يسعون لإيجاد أفضل أفضل دعاء للميت في اخر جمعة من شعبان، تلك الفترة المباركة التي يعفو الله فيها عن الخطايا ويقبل الأعمال الصالحة، في هذا الشهر الفضيل، الذي قد يُهمل أهميته بين الكثيرين، تُرفع الأعمال إلى الله، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصيام والقيام، مفضلًا أن تُرفع أعماله وهو صائم.

دعاء للميت في اخر جمعة من شعبان

حثّنا الرسول الأكرم على اغتنام يوم الجمعة بالدعاء، لما فيه من ساعة يستجيب الله فيها الدعوات، فكيف إذا كانت هذه الجمعة هي الأخيرة من شهر شعبان المبارك؟ هنا أفضل دعاء للميت في اخر جمعة من شعبان:

“اللهم ارحم من غادرونا إلى دار البقاء واغفر لهم ذنوبهم، وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.”

“يا رب، اجعل والدي وجميع المسلمين الراحلين من سكان جنتك، وارفع درجاتهم وألهمهم السلوان في قبورهم.”

“اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، اغفر لأرواح غابت عن أنظارنا وتجاوز عن خطاياهم.”

“يا رب، والدي لا يقويان على طلب المغفرة، فباسمك الأعظم أسألك أن تعفو عنهما وتقبلهما في الصالحين.”

“اللهم في أرضك أحبتي، فارحمهم وعفو عنهم واغفر لهم.”

“يا الله، أضئ قبور من فقدنا بنور رحمتك، واقبل دعاءنا لهم بالمغفرة والرحمة التي لا يشعرون بعدها بأي جزع.”

“يا رب، بكل اسم هو لك، اجعل المغفرة لباسًا لأحبتنا الراحلين كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس.”

“اللهم ألحقنا بأسلافنا في رحمتك، مغفورين دون سابقة عقاب أو ابتلاء.”

“ربنا، أحط موتانا بالنور من كل جانب، ووسّع قبورهم قدر مد بصرهم، ملئها بالسكينة والرحمة.”

“اللهم اجعل مثوى أحبتنا الذين سبقونا روضات من رياض الجنة، لا حفر من حفر النيران.”

دعاء لأبي المتوفي آخر جمعة من شعبان

يا ربي، في الجمعة الأخيرة من شعبان، والدي العزيز يرقد الآن تحت تراب أرضك، فأرجوك بلطفك ورحمتك أن تعفو عنه، وتمحي ذنوبه، وتتجاوز عن خطاياه.

اللهم وهب له مستقرًا أفضل من مستقره في هذه الدنيا، ورفيقًا أنقى من رفيقه.

اللهم اجعله من سكان جنتك، يا من هو الأحد الصمد، واشهد أن نبينا محمدًا، صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فاللهم اقبل شهادته وادخله في رحمتك.

دعاء يوم الجمعة مستجاب

الدعاء في يوم الجمعة يتميز بمكانة عظيمة وفرصة للإستجابة، خاصة في اللحظات الأخيرة من اليوم أو قبل مغرب يوم الجمعة، وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد بشكل صريح ساعة الإستجابة، على غرار تحديده لليلة القدر في رمضان، إلا أن هذا الغموض يدفع المسلمين للإلحاح في الدعاء طوال يوم الجمعة، اقتداءً بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي أكد على أهمية هذه الساعة والتي يستجاب فيها الدعاء، والتي أشار إليها الفقهاء بأنها تقع في الساعة الأخيرة بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس.

وقد أوصى النبي “صلى الله عليه وسلم” بالإكثار من الدعاء في يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن هناك ساعة يستجيب الله فيها الدعاء بعد العصر، كما ورد في مسند أحمد: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه».