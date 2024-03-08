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” زغاريد الستات من هنا للصبح “.. الحكومة تُبشر السيدات ببشرى سارة وتصرف لهم منحة شهرياً.. 1000 جنيه لكل سيدة
الحصول على منحة ال 1000 جنيه للسيدات
انتشرت العديد من الأنبياء عن قيام الحكومة المصرية بتخصيص منحة للسيدات في مصر حيث تحصل كل سيدة على 1000 جنيه، فما هي حقيقة هذه الأنباء وهل بالفعل خصصت الحكومة منحه للسيدات شهرية قدرها 1000 جنيه وما هي شروط الحصول على تلك المنحة هذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.
منحة ال 1000 جنيه لكل سيدة
- تعمل الحكومة جاهدة على تنظيم عملية الزيادة السكانية ومحاولة العمل على تقييد النمو السكاني.
- حيث تقدم وزارة المالية دعم مادي ثابت لتشجيع الاسر المصرية والسيدات على الاكتفاء بانجاب طفلين فقط.
- حيث يتم الدخول مبلغ 1000 جنيه لكل امرأة لم تنجب الا طفلين فقط وذلك من عمر 21 عام الى عمر 45 عام علي أن يتم تحصيل المبلغ كاملا بعد تمام السيدة 45 عاما دون أن تنجب الا طفلين.
- والجدير بالذكر ان في حالة مخالفه المرأة هذا الشرط لانجاب طفل ثالث قبل إتمام 45 عاما فيسقط حقها في الحصول على المنحة.
شروط الحصول على منحة ال 1000 جنيه للسيدات
إن منحة ال 1000 جنيه التي تقدمها وزارة المالية المصرية السيدات هي عبارة عن جزء من إيرادات الدولة المخصصة لمشروع تنمية الأسرة المصرية وللحصول على تلك المنحة لابد من توافر مجموعة من الشروط وهي كالتالي:
- لابد ان يكون عمر السيدة 21 كحد ادنى و 45 كحد اقصى.
- لابد أن تقوم السيدة بالمتابعة الدورية وذلك للتحقق والتأكد من التزام السيدة بالشروط.
- يسقط حق السيدة في المطالبة بأي مبالغ لها في حال إنجابها للطفل الثالث.
- يتم حساب المبلغ المتراكم بناء على سن اشتراك المرأة في البرنامج.