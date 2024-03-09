حقيقة إجازة يوم العلم السعودي إجازة رسمية مع بداية رمضان 1445

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تفاصيل الأمر الملكي الذي يمنح إجازة يوم العلم السعودي إجازة رسمية 1445، اليوم الذي يعكس اعتزاز المواطنين السعوديين بالعلم السعودي وقيمته، فقد تم إصدار أمر ملكي في العام الماضي بتخصيص يوم للاحتفال بيوم العلم السعودي سنويًا، كما أوضحت وزارة الداخلية السعودية عدد من الممنوعات والمحظورات التي يعاقب عليها مخالفها في هذا اليوم، إليكم التفاصيل.

حقيقة إجازة يوم العلم السعودي إجازة رسمية 1445

يبحث البعض عن حقيقة إجازة يوم العلم السعودي إجازة رسمية 1445 وموعدها السنوي المقرر، فقد تم تحديد يوم 11 مارس 2024 الموافق الأول من شهر رمضان 1445 للاحتفال بيوم العلم في المملكة العربية السعودية بأمر ملكي، حيث تحتفل السعودية للمرة الثاني في تاريخها بيوم العلم السعودي، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية إنه لا صحة لما يتم تداوله عن منح الطلاب والموظفين في القطاع العام إجازة رسمية للاحتفال بهذا اليوم، وأكدت أن الإجازات الرسمية هي التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وأوضح أن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين سيتم الإحتفال بهذا اليوم دون منح إجازة.

مظاهر الاحتفال بيوم العلم السعودي

ستقام عدد من الفعاليات التي بالفعل يبدأ في تجهيزها للاحتفال بيوم العلم السعودي، ومن أهم هذه المظاهر هي: