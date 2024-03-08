“الفراخ تفاجئ الجميع الان” ارتفع جديد في اسعار الفراخ اليوم الجمعه 8 مارس2024… وبعدين معاكي يفراخ..!!

شهد محرك البحث جوجل ازديادا في الاستفسارات المتعلقة بأسعار الدجاج الأبيض في مصر، وذلك في يوم الجمعة الموافق لثامن مارس لعام 2024 تزامنا مع قرب شهر رمضان، رصدت زيادة في تكلفة الكيلو جرام الواحد من الدواجن، ومن المنتظر استمرار ارتفاع الأسعار في الأيام القادمة، حيث سيقدم لكم هذا المقال جميع البيانات التي من المتوقع أن تُكشف عن القيمة الحقيقية للدواجن البيضاء في السوق التجارية.

اسعار الفراخ اليوم الجمعه 8 مارس 2024

لاحظت السوق اليوم زيادة في تكلفة الدجاج الأبيض، حيث بلغ سعر الكيلو منه ما بين ١٠٥ إلى ١١٠ جنيهات مصرية، وعلى النحو نفسه يباع الدجاج في المحال التجارية بأسعار قد تصل إلى حدود الـ ١١٥ جنيها، مع التنويه إلى أن هناك تفاوتا في الأسعار نظرا لاختلاف المواقع.

أسعار الفراخ الساسو

تم تسجيل معدل أسعار دجاج الساسو في نقاط البيع بقيمة تصل إلى حوالي 110 جنيهات مصرية لكل كيلوغرام، على الجانب الآخر يمكن أن تتباين هذه الأسعار في السوق المحلية لتتراوح ما بين 115 و125 جنيها مصريا للكيلوجرام الواحد.

أسعار البيض اليوم

تم رصد سعر علبة البيض ذات اللون الأبيض بحوالي 155 جنيه، بينما وصل قيمة البيض الأحمر إلى 160 جنيه، وازدادت تكاليف علبة البيض المنتج محليا حتى بلغت 162 جنيها.

أسعار البانيه اليوم

تختلف تكلفة كيلو البانيه في الأسواق المصرية، فتجده يتراوح بين 200 و230 جنيه مصري، كما أن ثمن كيلو الشيش طاووق يتأرجح بين 200 و220 جنيه، ومن جهة أخرى نلاحظ تباينا في أثمان أفخاذ الدجاج التي تتسع لتشمل ما بين 90 و110 جنيهات لكل كيلوغرام، بينما يبلغ سعر الكيلو من الكبد حدود 120 جنيها.

أسعار البط

يلاحظ ارتفاع في ثمن كيلو البط البلدي، حيث وصلت التكلفة إلى ما بين 110 و115 جنيه مصري، على الجانب الآخر استقرت أسعار البط المسكوفي دون تغيير، حيث تتراوح بين 110 و120 جنيه مصري.