تردد قناة ام بي سي مصر الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بتعليق مدحت شلبي التي تقام الليلة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، تلك المباراة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، تلعب مباراة القمة المصرية على استاد “الأول بارك” في مدينة الرياض، وتنقل العديد من الفضائيات هذه المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للعام الماضي، من أبرزها قناة أون تايم سبورت المصرية وقناة ssc السعودية وقناة ام بي سي، تتنافس هذه القنوات على استقطاب جمهورها عبر تقديم أفضل المعلقين الرياضيين في الوقت الحالي مثل المصري مدحت شلبي.

تردد قناة ام بي سي مصر الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 2024

في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة يمكنكم مشاهدة نهائي كأس مصر على قناة ام بي سي مصر وفقاً إلى الترددات التالي:

القناة: MBC مصر.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

التردد: 11823.

القمر الصناعي نايل سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس مصر 2024

كشفت عدة فضائيات مصرية وعربية نقل مباراة النهائي المصري بين الأهلي والزمالك، من بين هذه القنوات قنوات مشفرة مثل قناة ssc السعودية، أما عن القنوات المجانية فجاء في مقدمتهم قناة on time sports وقناة MBC مصر، مما يزيد من إثارة البطولة وجود عدد كبير من المعلقين الرياضيين الذين حضروا إلى المملكة بإذاعة بطولة كأس مصر على رأسهم الكابتن مدحت شلبي، فضلاً عن وجود عدد كبير من المحللين الرياضيين العالميين مثل (جوزيه مورينيو).

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك المصري حصد بطولة كأس السوبر المصري 28 مرة فيما استطاع المارد الأحمر من الفوز في بطولة كأس مصر 38 مرة، تشهد النسخة الحالية من البطولة جوائز مالية لم تشهدها البطولة من قبل، سواء في جوائز الخاسر أو الفائز بالبطولة أو جائزة أفضل لاعب في البطولة.