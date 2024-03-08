سجل الآن.. رابط التسجيل في البعثات الداخلية في الكويت 2024 وشروط التقديم

البعثات الداخلية في الجامعات بالكويت تعمل على توفير فرص للطلاب الكويتيين للدراسة في جامعات مرموقة في الخارج، وتأتي هذه البعثات كجزء من رغبة الحكومة الكويتية في تحسين مستوى التعليم، وتُقدم البعثات الداخلية للطلاب الكويتيين الذين يرغبون في الاستمرار في تعليمهم في مجالات متنوعة، ويمكن للطلاب والطالبات التسجيل في البرامج الداخلية في الكويت بسهولة، وذلك يبحث العديد من الطلاب في الكويت عنها بشكل كبير جدا، وسوف نتناول معكم اليوم رابط التسجيل والشروط اللازمة للتقديم والتسجيل الإلكتروني بسهولة، لذا يرجى متابعتنا.

رابط التسجيل في البعثات الداخلية في الكويت 2024

يمكنكم التسجيل في البعثات الداخلية في الكويت لعام 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي في البلاد، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

في البداية عليك الدخول علي موقع وزارة التعليم العالي

ثم النقر علي خطة البعثات.

ثم النقر علي خانة الجرس.

ثم النقر علي خانة فتح حساب جديد.

ثم إدخال الرقم المدني في الخانة المخصصة له.

ثم إدخال البريد الإلكتروني في الخانة المخصصة له.

ثم إدخال كلمة المرور.

ثم تحديد نوع الشهادة الثانوية.

ثم النقر على خانة تسجيل.

ثم النقر على خانة اتصال.

ثم تسجيل الدخول.

ثم إدخال الرقم المدني ورقم المقعد.

ثم النقر على خانة تسجيل.

ثم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة.

ثم إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم النقر على خانة حفظ.

ثم تحديد خانة التفضيلات.

ثم انقر على خانة حفظ.

ثم إرفاق الأوراق والمستندات.

ثم النقر على خانة التالي.

ثم التأكد من البيانات التي قمت بإدخالها سابقا.

ثم النقر على خانة “إرسال” ليتم إرسال النموذج للوزارة.

شروط التسجيل في البعثات الداخلية في الكويت 2024

وضعت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة في الكويت مجموعة من الشروط التي تضمنت ما يلي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم من جنسية كويتية. يجب على الفرد الامتثال لجميع القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعات. لا ينبغي للطالب أن يكون قد تم إلغاء بعثته سابقاً، أو تم إيفاده، أو انسحب من البعثة. يتم منح الأولوية للطلاب الذين حصلوا على معدلات دراسية مرتفعة، بحسب الأماكن المتاحة في كل تخصص. لا ينبغي للطالب أن يكون موظفا في جهة حكومية أو مرسلا من جهة أخرى.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في البعثات الداخلية في الكويت 2024

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات يجب على الطالب المتقدم في البعثة توفيرها والتي تشمل: