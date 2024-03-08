هتلحق تتابع مش هيفوتك حاجه .. ضبط تردد Mbc مصر  عبر القمر الصناعي نايل سات .. وتابع اجمد مسلسلات رمضان

تُعدّ قناة إم بي سي مصر إحدى أبرز القنوات التي تُبَث حاليًا عبر القمر الصناعي نايل سات وتحظى بجماهيرية واسعة عربيًا، من المعلوم أنه يمكن استقبال بث القناة مجانًا على نايل سات، حيث تُقدم باقة من المسلسلات الحصرية ومختلف البرامج التلفزيونية، سنتناول في السطور الآتية كشف أحدث ترددات قناة إم بي سي مصر على نايل سات، تكرار بث قناة إم بي سي مصر الجديد لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات، سيشهد عدد وافر من الترددات المخصصة في النايل سات عملية تحديث ويفضل إجراء هذه التحديثات قبل مطلع شهر رمضان المبارك حتى تتسنى لكِ فرصة التمتع بمشاهدة المسلسلات والبرامج الجديدة دون انقطاع.

تردد قناة MBCمصر 2024

وقد وفرة ادارة القناة التردد الجديد وفيما يلي تفاصيل الترددات المُحدَّثة:

تردد القناة : 11470.

أما بالنسبة الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز للقناة : 27500.

أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 65.

بالإمكان أيضاً تحميل القناة وذلك عبر استخدام البيانات المتعلقة التردد الموضح أدناه:

تردد القناة: 11270.

أما بالنسبة الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 65.

خطوات ضبط تردد Mbc مصر عبر القمر الصناعي نايل سات

ويمكن استقبال التردد الخاص بقناة mbc وذلك من أجل الاستمتاع بأحدث وأقوى المسلسلات المصرية وذلك من خلال متابعة الإرشادات الآتية:

قم أولاً بالضغط على زر القبول المتواجد في جهاز التحكم عن بُعد.

حدد البنية ثم اختر عملية التركيب اليدوية من الواجهة الأساسية.

اختر القمر الصناعي النايل سات.

سجل كل بيانات التردد.

اكبس على بحث ثم save.

مميزات قناة ام بي سي

تمتلك شبكة قنوات إم بي سي العديد من السمات الفريدة التي تجعلها الرائدة في المشهد الإعلامي اليوم، وتتضمن هذه السمات عدة نقاط كالتالي: