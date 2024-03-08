“لولو اتسرقت ياولاد” تنزيل تردد قناة وناسة أطفال 2024 النايل سات وعرب سات بجودة HD

قناة وناسة أطفال أصبحت من أكثر القنوات التي أخذت شهرة في الفترة الأخيرة، حيث إن القناة تقوم بعرض مكتبة ضخمة من الأفلام الكرتونية والأناشيد الدينية، إضافة إلى أنها حققت نسبة مشاهدة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا للمحتوى التي تقوم القناة بإذاعته، هذا وأن العديد من الأمهات والأطفال ينجذبون إليها ويرغبون في تنزيلها على جهاز التلفاز، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 النايل سات

تتمثل أهم البيانات الخاصة بإستقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لنقاة وناسة أطفال يكون النايل سات.

استقطاب القناة هو عمودي.

بينما معدل ترميز القناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة أطفال على العرب سات 2024

ويسهل استقبال قناة وناسة أطفال على العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

بينما التردد فهو 11270.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

محتوى قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات

تقدم قناة وناسة العديد من الأغاني والأفلام، التي من بينها التالي:-