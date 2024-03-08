“الحديد يفاجئ الكل الان”.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 مارس 2024… يلا بسرعة ابني ليك ولعيالك..!!

تشهد أسواق الحديد والأسمنت اليوم الجمعة، الموافق الثامن من مارس لعام 2024، حالة من الثبات في الأسعار مع بداية المعاملات التجارية، وذلك عقب التراجع الأخير في أسعار حديد عز يوم أمس، حيث انخفض سعر الطن بمقدار يصل إلى حوالي 1608 جنيهات مصرية، بحسب ما أوردته بوابة الأسعار الوطنية والدولية التي يشرف عليها مجلس الوزراء.

اسعار الحديد اليوم

وفيما يلي سنذكر لكم أسعار الحديد:

بلغ سعر الطن للحديد الاستثماري اليوم 49261 جنيها.

كما وصل سعر طن حديد عز 50674 جنيها للمستهلك.

وبلغ سعر طن حديد سرحان سجل نحو 52000 جنيه.

وصل السعر لطن الحديد بشاي نحو 54000 جنيه.

كما وصل سعر الطن للحديد بالمعادي 52000 جنيه.

وأيضا وصل سعر الطن للحديد المصريين سجل نحو 53000 جنيه.

كما بلغ السعر لطن الحديد الكومي 52000 جنيه.

وبلغ السعر للطن بالمراكبي نحو 54000 جنيه.

واخيرا سعر الطن للحديد عطية 52500 جنيه.

اسعار الاسمنت

سنذكر لكم اسعار الاسمنت بالنقاط الآتية:

السعر لطن الأسمنت الرمادي وصل إلى 2377 جنيها.

السعر لطن الأسمنت المخلوط وصل من 1230 إلى 1380 جنيها.

السعر لطن الأسمنت بحلوان وصل 1980 جنيها.

السعر لطن الأسمنت المقاوم وصل 1980 و2120 جنيها.

السعر لطن الأسمنت الأبيض وصل 3820 إلى 3920 جنيها.

العوامل المؤثره علي زياده اسعار الحديد والاسمنت