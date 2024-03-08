بدء صرف العلاوات الخمسة لهذه الفئات فقط المستفيدين.. فلوس اكوام اكوام مستنياك قبل رمضان

مستحقو المعاشات في انتظار الإعلان عن العلاوات الخمسة وفي الوقت ذاته يبحث العديد من هؤلاء الأشخاص حول موعد توزيع الدفعة الجديدة من العلاوات الخمسة، لا سيما أن العلاوات الخمسة قد حظيت بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي والتي تعتبر مخصصة للأفراد الذين انضموا لنظام المعاشات في الفترة ما بين عام 1987 وحتى يونيو 2006، لذلك قررنا أن نضع لكم المزيد من التفاصيل حول هذه العلاوات من حيث مواعيد الصرف وكذلك المستفيدين.

العلاوات الخمسة

أثار الإعلان عن دفعة جديدة من العلاوات الخمسة فضول الكثير من الأشخاص المنتظرين لصرف هذه العلاوات، لا سيما أن هذا القرار قد تم أخذه بالتعاون بين الحكومة المصرية وزارة التضامن الاجتماعي، كما أن هذا الإعلان أثار التساؤلات بين المستفيدين وخاصة أولئك الذين ينتظرون الدفعة القادمة بعدما تم دفع الدفعتين السابقتين من العلاوات الخمسة في سبتمبر وديسمبر 2023.

ومن خلال البحث وجدنا أن الدفعة الثالثة سوف يتم صرفها خلال هذا الشهر الجاري ألا وهو مارس 2024، على أن تكون الدفعة الرابعة والأخيرة مقرر صرفها في ديسمبر 2024 مما يكمل تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن هذه العلاوات وصرفها في الوقت المناسب للمستفيدين.

شروط استحقاق العلاوات الخمسة

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الحاصلين على العلاوات الخمسة والتي من خلالها سوف يحصلون على حقهم في هذا الدعم المثمر، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية والجهات المعنية قد قاموا بوضع شروط الاستحقاق لهذه العلاوات، والتي تمنح للمواطنين بعد انتهاء فترة عملهم ومن ضمن هذه الشروط ما يلي: