“استعلم الان”.. نتيجة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين 2024 التجديد النصفي

يبحث الكثير من المهتمين على نتيجة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين وذلك في التجديد النصفي 2024 في مصر التي أجريت يوم أمس على مستوى الجمهورية تحت اشراف قضائي كامل، وذلك على مقعد النقيب العام وعدد أخر من المقاعد الهامة، ومن هو الفائز بمنصب النقيب العام للنقابة هذا العام، وغيرها من المناصب التي تقدم لها عدد من الأطباء البيطرين في مصر، لنتعرف على كل التفاصيل في الفقرات التالية.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين 2024 في مصر

فقد جاءت نتيجة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين 2024 لتجديد النصفي للبيطرين في مصر على مقعد النقيب العام لصالح الدكتور مجدي حسن وذلك لحصوله على أعلى الأصوات من بين المرشحين.

كما تم فوز الدكتور سارة عطا الله بمقعد قطاع شرق الدلتا، أما مقعد وسط الدلتا فقد فاز به الدكتور محمد الشاطبي، أما معقد غرب الدلتا فقد فاز به الدكتور إيمان ماهر، وبالنسبة على قطاع القاهرة والجيزة فقد حصل على المقعد الدكتور رامي فتحي، أما مقعد قطاع شمال الصعيد فقد فاز به الدكتور أيمن حلمي، وبالنسبة إلى مقعد جنوب الصعيد فاز به الدكتور أحمد خيري بالتزكية.

أسماء الفائزين بمقاعد فوق السن

كما لم يتم حسم المنافسة القوية على مقاعد فوق السن، حيث تنحصر بين كل من الدكتور الحسيني محمد والدكتور أحمد البنداري والدكتور أحمد طنطاوي والدكتور سامي أبو العطار والدكتور يوسف العبد.

أسماء المرشحين على مقاعد تحت السن

فتقدم عدد من الأطباء للمنافسة بالفوز على مقاعد تحت السن، وهم الدكتور محمود حمدي، والدكتور ياسمين أبو الخير، والدكتور شبماء الجبيلي، والدكتور شرف الدين فيصل، والدكتور محمود صقر