بشرى سارة لمحبي سامسونج بعد التعويم! هاتف جديد بسعر مذهل 5000 جنيه فقط بمواصفات قوية وتصميم أنيق!

شهدت مصر في الأيام القليلة الماضية تعويما آخر للجنيه المصري، والذي يتوقع المواطنين أن هناك ارتفاع آخر سوف ينال بعض السلع والمنتجات ومنها الهواتف المحمولة، ورغم ذلك نشرت شركة سامسونج أنه سوف يكون هاتف جديد بمميزات رائعة وبسعر مغري، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بعد التعويم سامسونج نزلت أحدث موبايل ب٥٠٠٠ جنيه فقط.

مواصفات هاتف Galaxy M14 G4

وسوف نتناول الآن أهم وأبرز مواصفات هاتف Galaxy M14 G4 والذي تساءل عنها الكثير من الناس، وهي كما يلي:

اسم الهاتف Galaxy M14 G4 نوع الشاشة LCD حجم الشاشة ٦،٧ بوصة معدل التحديث ٩٠ ميجا هيرتز عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٣ ميجا بيكسل فلاش يدعم نوع المعالج Snapdragon 480 الرامات ٤ أو ٦ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٦٤ أو ١٢٨ جيجا بايت سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير

مميزات هاتف Galaxy M14 G4

يحتوي هاتف Galaxy M14 G4 على العديد من المميزات التي جعلت الكثير من الناس تبحث عنه، وهذه هي أبرز مميزاته:

والتي أولها أنه يأتي بشاشة كبيرة جداً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وجميلة.

كما يتميز أيضاً ذلك الهاتف بأنه يدعم شكل جميل وأنيق وجذاب وعصري وألوان مختلفة تناسب جميع الاذواق والاعمار.

بالإضافة أيضاً إلى ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات عليه.

وأيضا يحتوي على كاميرا أمامية وخلفية في منتهى الدقة والجودة للحصول على أفضل صورة.

كذلك أيضاً يدعم ذلك الهاتف سماعات استريو عالية الجودة تمنحك صوت نقي وواضح.

كما يدعم أيضاً معالج قوي ومعدل ترميز رائع للتنقل بين الصفحات بكل سهولة ويسر.

سعر هاتف Galaxy M14 G4