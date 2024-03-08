“تعليق مدحت شلبى” القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك اليوم في نهائي كاس مصر 2024

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم، والتي تقام في إطار نهائي كاس مصر والتي تقام في المملكة العربية السعودية اليوم على ملعب الأول بارك وبدأت القنوات التي تنقل المباراة ف نقل فعاليات أحداث مباراة الأهلي والزمالك اليوم على الهواء مباشرة من الممكلة العربية السعودية ومن داخل جمهورية مصر العربية، واليك تفاصيل متابعة مباراة الأهلي والزمالك اليوم .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك اليوم

يلتقى اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024 نادى الأهلي المصري ونادى الزمالك المصري في المنافسة على بطولة كاس مصر 2024 والتى تقام حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض ولذلك تقام في المملكة العربية السعودية التي استضافتها على ارضيها وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورت وقنوات ام بى ي مصر على الهواء مباشرة ومجانا إلى جميع المشاهدين، تنطلق صافرة الحكم فى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وفى تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت دبى وبدأت استوديو التحليلي للمباراة على قنوات ام بى سي مصر من الآن والذي يضم كبار نجوم كرة القدم العالمين للتعليق والتحليل أداء كلا الفريقين اليوم .

متابعة مباراة الاهلى والزمالك

تابع على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم بتعليق الكابتن مدحت شلبى على تردد قنوات أون تايم سبورت وقناة ام بى سي مصر على إشارات التالية:

تردد اون تايم سبورت

التردد: 10853

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد ام بى سي مصر