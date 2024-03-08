ما هو موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن لشهر مارس 2024؟

أعلنت خدمة المستفيدين عن موعد صرف الدفعة رقم 76 من برنامج حساب المواطن لشهر مارس الجاري ضمن إطار الرعاية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض، وتم تحديد الوقت بشكل مناسب لدعم المواطنين في شراء احتياجاتهم خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024، وفي هذا المقال سنذكر موعد صرت راتب حساب المواطن وطريقة الاستعلام عن الأهلية، فإليكم التفاصيل.

موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مارس 2024

توضح خدمة المستفيدين عبر صفحتها الرسمية على منصة أكس موعد صرف راتب حساب المواطن الذي يتم في العادة في اليوم العاشر من كل شهر، وفي حال تزامن هذا اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع، سيتم صرف الدعم في اليوم الذي يسبقه أو يليه، ومع اقتراب شهر مارس الحالي، سيكون موعد صرف راتب حساب المواطن يوم الأحد 10 مارس 2024، وهو الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1445 هـ.

كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن لشهر مارس

يمكنك التحقق من أهليتك واستحقاقك للدعم في هذا شهر مارس من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور النقر على خيار “دراسة الأهلية”

بعد ذلك ستظهر نتيجة الأهلية للمستفيد الرئيسي والمستفيدين المرتبطين به.

الفئات المستهدفة من برنامج حساب المواطن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع برنامج دعم حساب المواطن، الفئات المستحقة للدعم الشهري وتشمل: