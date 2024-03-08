“العلف يفاجئ الجميع الان” تراجع في اسعار العلف اليوم الجمعه 8 مارس.. قوم اشتري قبل ميغلي..!!

لاحظنا في الآونة الأخيرة نقص أسعار العلف والمواد الأولية المستخدمة في غذاء الطيور في الأسواق، حيث أفادت الأنباء بأن هذه الأسعار قد شهدت تخفيضا، وأصبحت تتراوح كلفة الطن منها بين 24000 و25000 جنيه مصري، مما يعكس انخفاضا قدره حوالي 500 جنيه، وذكر الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السيد المسؤول عن قسم الدواجن في الغرفة التجارية بمدينة القاهرة، بأن القيمة المالية للطن الواحد من علف الدواجن يقع ضمن نطاق يتراوح بين 24000 و25000 جنيه مصري، وأكد أيضا على أن هذا المنتج متوفر بكثرة في الأسواق، وليس هناك أي عجز في المستلزمات التي يحتاجها مزارعو الدواجن.

اسعار الاعلاف في مصر

تعد تكلفة إنتاج الدواجن مرتبطة بشكل كبير بسعر العلف المستخدم في تسمينها، فهو يلعب دورا حاسما في تحديد التكاليف النهائية وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على أسعار منتجات الدواجن الجاهزة للتسويق، وتتأثر أسعار العلف بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، مثل أسعار الحبوب والمواد الأخرى المستخدمة في تصنيع العلف، فضلا عن تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى ذلك تلعب السياسات الحكومية المتعلقة بالتجارة والدعم الزراعي دورا كبيرا في تحديد أسعار العلف وبالتالي تأثيرها على قطاع الدواجن التسمين في مصر.

سعر طن الأعلاف اليوم في السوق

تتراوح أسعار طن علف الدواجن المخصص للطبقات بين 20,000 و 22,600 جنيه مصري.

تتفاوت أسعار علف الحيوانات بين أربعة عشر ألف وثمانمائة جنيه وسبعة عشر ألف وستمائة جنيه مصري لكل طن.

كما وصل العلف للبط 25 ألفا و300 جنيه للطن.

تتراوح تكاليف أغذية الأرانب والضأن ما بين 17,500 جنيه و18,000 جنيه مصري لكل طن.

كما وصل سعر العلف للحمام 24 ألفا و500 جنيه للطن.

وبلغ سعر علف السمان 29 ألف جنيه للطن.

بالإضافة وصول سعر العلف للرومي 31 ألف جنيه للطن.

وبلغ سعر علف السمك 32 ألف جنيه للطن.

وسعر علف الإبل والخيل اليوم حوالي 18 ألف جنيه للطن.

ووصل سعر طن العلف للنعام 33 ألف جنيه.

اسعار الذرة الصفراء المستوردة

يبلغ سعر الطن من الذرة الصفراء التي تأتي من البرازيل والأرجنتين ثلاثة عشر ألف جنيه.

تكلفة طن القمح من أوكرانيا وصربيا وأمريكا يبلغ 11,500 جنيه مصري.

يبلغ سعر الطن من الذرة المعروفة باسم “كورن فلاكس” القادمة من الأرجنتين 13,600 جنيه مصري.

الذرة التركية 11 ألفا و600 جنيه للطن.

سعر طن الفول الصويا في الأسواق اليوم