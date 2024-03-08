كيف تبدأ في انستاباي؟ إنشاء حساب انستاباي InstaPay خطوة بخطوة

كيف يمكنني إنشاء حساب إنستاباي؟ هذا السؤال أصبح واحدًا من أكثر الأسئلة انتشارًا بين الناس في جمهورية مصر العربية؛ وذلك نظرًا لجميع الخدمات المقدمة من البرنامج فإن الهدف من ذلك هو الاستفادة من خدمات البرنامج التي تتمحور أساسًا حول ربط الحسابات البنكية والقدرة على التحويلات بسهولة عبر الهاتف المحمول ولذلك نوفر إليكم الآن كيفية إنشاء حساب إنستاباي جديد.

طريقة عمل حساب انستاباي

نستعرض عليكم كيفية عمل حساب إنستاباي الطريقة التي يمكنك من خلالها إنشاء حساب لأول مرة في التطبيق، وتتضمن الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق إنستاباي على جهازك الأندرويد أو على جهاز الآيفون

إدخال رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله مسبقًا في بنك العميل.

تأكيد هويتك من خلال كتابة الرمز المرسل إليك في رسالة نصية.

بعد ذلك، يمكنك بدء إضافة حساباتك البنكية الخاصة عن طريق اختيار بنكك وإدخال رقم البطاقة الإلكترونية والرقم السري.

اختيار عنوان الدفع اللحظي IPA.

سيتم إرسال رمز OTP على هاتفك المحمول، ومن ثم يتعين عليك إدخاله في التطبيق لإكمال عملية إنشاء الحساب.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستكون قد أنشأت حسابك بنجاح في إنستاباي وستكون جاهزًا لاستخدام جميع الميزات والخدمات المتاحة.

البنوك المشتركة في انستا باي

وهناك عدة بنوك تقدم خدماتها من خلال الخدمات المتاحة عبر تطبيق انستا باي شملت مجموعة البنوك كالتالي :-