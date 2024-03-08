ما هو العمر المناسب لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي؟.. وما هي شروط التسجيل؟

اقترب موعد التسجيل الرسمي للصف الأول الابتدائي، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن الموعد المحدد للتقديم للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالصف الأول، كما قامت الوزارة بالإعلان عن الوثائق الضرورية لإتمام عملية التسجيل في المدارس الحكومية، وأكدت الوزارة على أهمية التسجيل في الموعد المحدد دون تأخير في تقديم الوثائق المطلوبة، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على الوثائق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بنجاح، فإليكم التفاصيل.

ما هو العمر المناسب لتسجيل الطلاب في الصف الأول؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يتم حساب عمر الطالب الذي يدخل الصف الأول أو الحضانة اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر، وبناءً على هذا التاريخ يتم قبول الطالب أو رفضه، وأكدت الوزارة أن العمر المناسب لأي طالب يدخل الصف الأول الابتدائي يجب أن يكون بين 6 و9 سنوات في ذلك الوقت، حيث لا يجب أن يقل عن 6 سنوات أو يزيد عن 9 سنوات.

الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي

حان الوقت الآن للتسجيل الرسمي في الصف الأول الابتدائي، حيث سنعرض لك الوثائق المطلوبة للتسجيل في وزارة التربية والتعليم:

رقم الهوية الوطنية للأب والأم، أو لولي الأمر المسؤول عن الطالب في حالة وفاة الأب، يجب تقديم شهادة الوفاة، وكذلك في حالة وفاة الأم شهادة ميلاد الطالب ثمان صور شخصية للطالب بحجم 4×6 سنتيمتر إيصال لفاتورة الكهرباء أو المياه أو الغاز لإثبات مكان إقامة الطالب، وقد يتطلب ذلك أيضاً صورة من عقد الإيجار طوابع صحية، بالإضافة إلى دفتر التأمين الصحي وصورة من شهادة الميلاد، ويتم وضعها جميعاً في ملف مع باقي الوثائق

يذكر أنه إذا كان هناك طلاق بين والدي الطالب، فيجب تقديم وثائق من المحكمة تثبت أن أحدهما هو الوصي الوحيد على التعليم للطالب.