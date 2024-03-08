من هنا وجاي ببلاش.. تحديد فئات لـ ركوب القطار مجانا وبنصف الثمن لهؤلاء “يابختك لو انت واحد منهم!!”

يمكن لبعض الفئات ركوب القطار مجانا بقرار جمهوري وكذلك يعتبر في الوقت ذاته قرارا وزاريا، لا سيما أن الحكومة تسعى لتقديم الدعم لجميع الأسر المصرية الذين هم في حاجة لمن يساندهم، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية قد أعلنت عن كون هناك فئات يحق لها ركوب القطار مجانا، وبعض الفئات الأخرى يحق لها دفع نصف تذكرة وهذا يعتبر ضمن سلسلة الإنجازات التي تقدمها الدولة لرفع أعباء المعيشة من على كاهل هؤلاء الفئات المستحقة لهذا الدعم.

ركوب القطار مجانا

يبحث الكثير من الأشخاص عن تفاصيل أكثر حول قرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك بعض الفئات ممن يحق لهم ركوب القطار مجانا، حيث يعتبر هذا الأمر ضمن الأمور التي تسعى الحكومة المصرية في توفيرها لهؤلاء الفئات بهدف تسيير الحياة عليهم ومساعدتهم في البقاء على قيد الأمل داخل جمهورية مصر العربية.

على أن تتلخص الفئات المعفاة من دفع تكلفة تذاكر القطار فيما يلي:

مرضى السرطان.

الأطفال دون سن العاشرة ومرافقيهم.

مرضى السرطان البالغون يحصلون على كارت ذكي لركوب القطار مجانًا دون مرافق.

الأطفال الصم.

الفئات الحاصلة على تذاكر القطار بنصف الثمن

إن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا في توفير كافة الأمور التي تسهل على الأشخاص الأولى بالرعاية حياتهم داخل جمهورية مصر العربية، حيث قامت الحكومة المصرية بعمل تخفيضات بالتعاون مع السكك الحديدية في تذاكر القطارات فمثلا نجد أصحاب المعاشات يحصلون على خصم 50% بعد تقديم الاستمارة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

بالإضافة إلى أنه بعدما تعرفنا على الفئات المعفاة ركوب القطار مجانا وجدنا أن هناك بعض الفئات يحق لها الحصول على تذاكر القطار بنصف الثمن، والتي تتلخص في هذه النقاط التالية: