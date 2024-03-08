“الحقو يولاد لولو اتخطفت” تردد قناة وناسة للاطفال 2024 بجودة مرتفعة.. نزلها ودلع عيالك..!!

أصدر مسؤولين قناة وناسة 2024 بيانا يفيد بأن القناة تمثل واحدة من أبرز المحطات الترفيهية المخصصة للأطفال والتي تبث مضامينها بالعربية بهدف الحرص على استمرارية تقاليد وقيم المجتمعات العربية، وتهدف القناة إلى تنمية السلوكيات والأخلاق الحميدة عند الصغار، وتقدم موادها التعليمية والترفيهية على مدار الساعة يوميا، كما تحرص على تقديم مجموعة من الأغاني ذات الجودة العالية للجمهور في مختلف البلدان العربية، وفيما يلي تجدون تردد البث الخاص بالقناة.

قناة وناسة على قمر عرب سات

يمكن لمحبي قناة وناسة الآن الاستماع إلى جميع برامجهم المفضلة وبدقة عالية عبر ضبط التردد الجديد التالي:

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

قناة وناسة علي قمر النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

خطوات ضبط تردد وناسة على الرسيفر

يجهل العديد من الأفراد الطريقة الصحيحة لإعداد ترددات القنوات على أجهزة الاستقبال، ولهذا السبب سنبين لكم كيفية ضبط تردد قناة وناسة المحدث لعام 2024 بطريقة ميسرة عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التالية: