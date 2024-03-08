ننشر طرق وخطوات خطوات شراء شهادة الـ30% من بنك مصر الجديدة عبر تطبيق BM Online

اهتم المواطنين بمعرفة خطوات شراء شهادة الـ30% من بنك مصر، حيث إن هذا البنك قام بإعادة إصدار شهادة ابن مصر الادخارية التي مدتها 3 أعوام متناقضة، وهذا لتلبية متطلبات العملاء، كما أن هناك 3 إصدارات لصرف العائد، وهذا بشكل سنوي أو ربع سنوي، وكذلك بشكل شهري، كما أن العوائد السنوية تبلغ حتى 30% للعام الأول، و25% للعام الثاني، وكذلك 20% للعام الثالث، وتبلغ العوائد المتعلقة بالصرف ربع سنوي حتى 27% للعام الأول، و23% للعام الثاني، وكذلك حوالي 19% للعام الثالث، هذا بجانب أنه تبلغ العوائد الشهرية حتى 26% للعام الأول، وكذلك 22.5 للعام الثالث، بالإضافة إلى 19% للعام الثالث، وهذا للإصدارات الحديثة وهذا كان بدايًة من 6 مارس 2024م.

خطوات شراء شهادة الـ30% من بنك مصر

يرغب المواطنين في التعرف على خطوات شراء شهادة الـ30% من بنك مصر، فمن الممكن شراء تلك الشهادة من واحد من الفروع الخاصة بالبنك التي يبلغ العدد الخاص بها حتى 800 فرع فأكثر، وكذلك وحدة مصرفية في كل أرجاء الجمهورية، كذلك الاقتراض بضمان الشهادة، علاوًة على أنه من الممكن أن يتم إصدار البطاقات الائتمانية بالضمان الخاص بها، ومن الممكن أن تقوم باسترداد الشهادة عقب مرور حوالي 6 أشهر بدءًا من يوم العمل التالي لموعد شراء الشهادة، وهذا على حسب المعايير الخاصة باسترداد والمعايير والشروط المنظمة، كما أن البنك يقوم بالحرص بشكل دائم على إرضاء العملاء وتلبية الرغبات الخاصة بهم ومتطلباتهم.

شهادة القمة من بنك مصر

لقد تم تغيير سعر العائد بهذه الشهادة “القمة” 3 أعوام التي يكون عائدها ثابت، لتصير 21.5٪؜ سنويًا لمختلف الإصدارات الحديثة من اليوم الذي كان موافق السادس من شهر مارس 2024 دونًا عن 19٪؜ بدورية صرف العائد كل شهر، وذلك مع مواكبة إصدار شهادة طلعت حرب حتى عام ذات العائد السنوي 27٪؜ يتم صرفها مع آخر المدة و23.5٪؜ يتم صرف العائد شهريًا.