“دعاء الميت للام”.. أجمل دعاء لأمي المتوفية في آخر جمعه من شهر شعبان

في الجمعة الأخيرة من شعبان، تتوجه القلوب نحو السماء بدعوات مفعمة بالرجاء والحب، خاصة لمن فقدناهم وتركوا في قلوبنا فراغاً لا يملؤه سوى الذكريات والدعاء، من بين هؤلاء، الأمهات اللاتي كن مصدر الحنان والأمان، ولرحيلهن وقع خاص يترك ألمًا عميقًا، الدعاء لهن في هذه الأيام المباركة يعد تعبيرًا عن الحب والوفاء الدائم، وتكريمًا لمكانتهن في قلوبنا، لذا، نقدم أجمل دعاء لأمي المتوفية في آخر جمعة من شعبان، فهو دعاء للميت يجسد العرفان بالجميل والسعي لإرسال السلام والمغفرة إلى روح عزيزة رحلت عن عالمنا.

دعاء لأمي المتوفية في آخر جمعه من شهر شعبان

اقتربت آخر جمعة من شهر شعبان، ومعها يتجدد الأمل والتوسل إلى الله بالدعاء المبارك، خاصة لأحبائنا الذين انتقلوا إلى رحمة الله، في هذا اليوم المفعم بالروحانية، نرفع أيدينا ملحين بأجمل دعاء لأمي المتوفية وكل من غادر دنيانا، سائلين الله العفو والمغفرة لهم:

اللهم امنح والدتي وسعة في قبرها، ونورًا يملأ مداها من كل جهة.

اللهم أنر قبرها واجعله جنة من جنانك، ولا تجعله نارًا ولا ضيقًا.

اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من “الذنوب والخطايا” كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعلها من أحبائك الذين يدخلون جنتك بغير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، آنس وحشتها وارحم ضعفها، وقِها فتنة “القبر وعذاب النار”.

اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلاً خيرًا من أهلها، وزوجًا خيرًا من زوجها.

اللهم أجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار.

اللهم في هذه الجمعة المباركة، افتح لها بابًا تهب منه نسائم الجنة لا يغلق أبدًا، واشرح صدرها بالإيمان.

اللهم إنها كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك، فتقبل شهادتها وارزقها الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم اغفر لها ولجميع “موتى المسلمين” الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة.

اللهم اجعل الجنة مستقرهم ومأواهم، وألحقنا بهم غير فاقدين ولا مفتونين.

اللهم تقبل دعاءنا في هذا اليوم المبارك، واجعل لأمهاتنا وجميع موتانا مكانًا في جناتك، جنات النعيم، التي وعدت بها عبادك الصالحين.

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة للرزق