بدون كفيل.. إليكم خطوات طلب السلفة الفورية بسقف 25 ألف ريال سعودي عبر منصة سلفة

يمتاز طلب السلفة النقدية عبر منصة سلفة السعودية بإمكانية التقديم عبر الإنترنت من خلال تطبيق منصة سلفة، ويمكن للعميل المتقدم الحصول على إيداع نقدي لمبلغ السلفة الذي يصل إلى 25 ألف ريال سعودي، ونحن هنا اليوم لنقدم لكم أهم الشروط والأحكام التي يجب توافرها للحصول على إيداع فوري لمبلغ السلفة، بالإضافة إلى خطوات طلب السلفة، فإليكم التفاصيل.

خطوات طلب السلفة النقدية من منصة سلفة للمواطنين السعوديين

يمكن للمواطن السعودي طلب السلفة الفورية عبر الهاتف باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة سلفة الإلكتروني. النقر على زر تحميل تطبيق منصة سلفة. التسجيل في التطبيق ومن ثم طلب السلفة.

شروط السلفة النقدية عبر منصة سلفة السعودية

تقدم منصة سلفة السعودية قرضاً يتراوح بين ألف ريال سعودي و25 ألف ريال سعودي كحد أقصى لجميع العاملين في القطاعات المختلفة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري في المملكة، يمكن الحصول أيضاً على التمويل بتقسيط شهري ميسر لمدة تصل إلى 18 شهراً، مما دفع العديد من السعوديين المهتمين بطلب السلفة لمعرفة الشروط المحددة من قبل المنصة عند التقديم، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب توفر دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي عند تقديم طلب السلفة، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص يجب أن يكون مدة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي يتعين على العامل في القطاع الخاص أن يكون قد قضى فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في الوظيفة

يذكر أنه يتميز التمويل عبر سلفة بعدم وجود تقييدات على جهة العمل، حيث تكون هذه الخدمة متاحة لجميع السعوديين في القطاع الحكومي أو الخاص في المملكة، بالإضافة إلى بعض الشروط الخاصة في القطاع العسكري، حيث يشترط أن يكون دخل المتقدم العسكري الشهري لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي.