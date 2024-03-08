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اعرف المواعيد الدقيقة.. امساكية رمضان لمدينة الأقصر 2024

Lamiaa Shaheenمنذ 9 دقائق
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امساكية رمضان لمدينة الأقصر
امساكية رمضان لمدينة الأقصر

تعتبر امساكية رمضان لمدينة الأقصر من أهم ما يبحث عنه أهل المدينة المصرية الجنوبية الجميلة، وذلك لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور وأيضًا مواعيد الصلوات الخمس، حيث يعد شهر رمضان شهر التقرب من الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن الكريم والتراويح وقيام الليل، وكي ينظم كل مسلم كل هذه العبادات يجب معرفة المواعيد بدقة، وهذا ما سنوضحه لكم في الجدول في الفقرات التالية.

امساكية رمضان لمدينة الأقصر 2024

لكل مواطن ومقيم في مدينة الأقصر تعرف معنا في الجدول التالي على امساكية رمضان لمدينة الأقصر 2024 ومواعيد الصلوات الخمس التي تم الإعلان عنها بحسب التوقيت المحلي للمدينة المصرية التي تتميز بطابع مصري مميز جدًا.

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الأثنين111 مارس، 202404:49 ص06:10 ص12:07 م03:31 م06:04 م07:34 م
الثلاثاء212 مارس، 202404:48 ص06:09 ص12:07 م03:31 م06:05 م07:35 م
الأربعاء313 مارس، 202404:47 ص06:08 ص12:06 م03:31 م06:05 م07:35 م
الخميس414 مارس، 202404:46 ص06:07 ص12:06 م03:31 م06:05 م07:35 م
الجمعة515 مارس، 202404:45 ص06:05 ص12:06 م03:31 م06:06 م07:36 م
السبت616 مارس، 202404:44 ص06:04 ص12:05 م03:31 م06:06 م07:36 م
الأحد717 مارس، 202404:42 ص06:03 ص12:05 م03:31 م06:07 م07:37 م
الأثنين818 مارس، 202404:41 ص06:02 ص12:05 م03:31 م06:07 م07:37 م
الثلاثاء919 مارس، 202404:40 ص06:01 ص12:05 م03:31 م06:08 م07:38 م
الأربعاء1020 مارس، 202404:39 ص06:00 ص12:04 م03:31 م06:08 م07:38 م
الخميس1121 مارس، 202404:38 ص05:59 ص12:04 م03:31 م06:09 م07:39 م
الجمعة1222 مارس، 202404:37 ص05:58 ص12:04 م03:31 م06:09 م07:39 م
السبت1323 مارس، 202404:36 ص05:57 ص12:03 م03:31 م06:10 م07:40 م
الأحد1424 مارس، 202404:35 ص05:56 ص12:03 م03:31 م06:10 م07:40 م
امساكية رمضان لمدينة الأقصر
امساكية رمضان لمدينة الأقصر

امساكية رمضان 2024

الأثنين1525 مارس، 202404:34 ص05:55 ص12:03 م03:31 م06:11 م07:41 م
الثلاثاء1626 مارس، 202404:32 ص05:54 ص12:02 م03:30 م06:11 م07:41 م
الأربعاء1727 مارس، 202404:31 ص05:53 ص12:02 م03:30 م06:12 م07:42 م
الخميس1828 مارس، 202404:30 ص05:52 ص12:02 م03:30 م06:12 م07:42 م
الجمعة1929 مارس، 202404:29 ص05:51 ص12:02 م03:30 م06:12 م07:42 م
السبت2030 مارس، 202404:28 ص05:50 ص12:01 م03:30 م06:13 م07:43 م
الأحد2131 مارس، 202404:27 ص05:49 ص12:01 م03:30 م06:13 م07:43 م
الأثنين2201 أبريل، 202404:25 ص05:48 ص12:01 م03:30 م06:14 م07:44 م
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:24 ص05:47 ص12:00 م03:30 م06:14 م07:44 م
الأربعاء2403 أبريل، 202404:23 ص05:45 ص12:00 م03:29 م06:15 م07:45 م
الخميس2504 أبريل، 202404:22 ص05:44 ص12:00 م03:29 م06:15 م07:45 م
الجمعة2605 أبريل، 202404:21 ص05:43 ص12:00 م03:29 م06:16 م07:46 م
السبت2706 أبريل، 202404:20 ص05:42 ص11:59 ص03:29 م06:16 م07:46 م
الأحد2807 أبريل، 202404:18 ص05:41 ص11:59 ص03:29 م06:17 م07:47 م
الأثنين2908 أبريل، 202404:17 ص05:40 ص11:59 ص03:28 م06:17 م07:47 م
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:16 ص05:39 ص11:58 ص03:28 م06:17 م07:47 م
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Lamiaa Shaheenمنذ 9 دقائق
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