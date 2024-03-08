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اعرف المواعيد الدقيقة.. امساكية رمضان لمدينة الأقصر 2024
تعتبر امساكية رمضان لمدينة الأقصر من أهم ما يبحث عنه أهل المدينة المصرية الجنوبية الجميلة، وذلك لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور وأيضًا مواعيد الصلوات الخمس، حيث يعد شهر رمضان شهر التقرب من الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن الكريم والتراويح وقيام الليل، وكي ينظم كل مسلم كل هذه العبادات يجب معرفة المواعيد بدقة، وهذا ما سنوضحه لكم في الجدول في الفقرات التالية.
امساكية رمضان لمدينة الأقصر 2024
لكل مواطن ومقيم في مدينة الأقصر تعرف معنا في الجدول التالي على امساكية رمضان لمدينة الأقصر 2024 ومواعيد الصلوات الخمس التي تم الإعلان عنها بحسب التوقيت المحلي للمدينة المصرية التي تتميز بطابع مصري مميز جدًا.
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الأثنين
|1
|11 مارس، 2024
|04:49 ص
|06:10 ص
|12:07 م
|03:31 م
|06:04 م
|07:34 م
|الثلاثاء
|2
|12 مارس، 2024
|04:48 ص
|06:09 ص
|12:07 م
|03:31 م
|06:05 م
|07:35 م
|الأربعاء
|3
|13 مارس، 2024
|04:47 ص
|06:08 ص
|12:06 م
|03:31 م
|06:05 م
|07:35 م
|الخميس
|4
|14 مارس، 2024
|04:46 ص
|06:07 ص
|12:06 م
|03:31 م
|06:05 م
|07:35 م
|الجمعة
|5
|15 مارس، 2024
|04:45 ص
|06:05 ص
|12:06 م
|03:31 م
|06:06 م
|07:36 م
|السبت
|6
|16 مارس، 2024
|04:44 ص
|06:04 ص
|12:05 م
|03:31 م
|06:06 م
|07:36 م
|الأحد
|7
|17 مارس، 2024
|04:42 ص
|06:03 ص
|12:05 م
|03:31 م
|06:07 م
|07:37 م
|الأثنين
|8
|18 مارس، 2024
|04:41 ص
|06:02 ص
|12:05 م
|03:31 م
|06:07 م
|07:37 م
|الثلاثاء
|9
|19 مارس، 2024
|04:40 ص
|06:01 ص
|12:05 م
|03:31 م
|06:08 م
|07:38 م
|الأربعاء
|10
|20 مارس، 2024
|04:39 ص
|06:00 ص
|12:04 م
|03:31 م
|06:08 م
|07:38 م
|الخميس
|11
|21 مارس، 2024
|04:38 ص
|05:59 ص
|12:04 م
|03:31 م
|06:09 م
|07:39 م
|الجمعة
|12
|22 مارس، 2024
|04:37 ص
|05:58 ص
|12:04 م
|03:31 م
|06:09 م
|07:39 م
|السبت
|13
|23 مارس، 2024
|04:36 ص
|05:57 ص
|12:03 م
|03:31 م
|06:10 م
|07:40 م
|الأحد
|14
|24 مارس، 2024
|04:35 ص
|05:56 ص
|12:03 م
|03:31 م
|06:10 م
|07:40 م
امساكية رمضان 2024
|الأثنين
|15
|25 مارس، 2024
|04:34 ص
|05:55 ص
|12:03 م
|03:31 م
|06:11 م
|07:41 م
|الثلاثاء
|16
|26 مارس، 2024
|04:32 ص
|05:54 ص
|12:02 م
|03:30 م
|06:11 م
|07:41 م
|الأربعاء
|17
|27 مارس، 2024
|04:31 ص
|05:53 ص
|12:02 م
|03:30 م
|06:12 م
|07:42 م
|الخميس
|18
|28 مارس، 2024
|04:30 ص
|05:52 ص
|12:02 م
|03:30 م
|06:12 م
|07:42 م
|الجمعة
|19
|29 مارس، 2024
|04:29 ص
|05:51 ص
|12:02 م
|03:30 م
|06:12 م
|07:42 م
|السبت
|20
|30 مارس، 2024
|04:28 ص
|05:50 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:13 م
|07:43 م
|الأحد
|21
|31 مارس، 2024
|04:27 ص
|05:49 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:13 م
|07:43 م
|الأثنين
|22
|01 أبريل، 2024
|04:25 ص
|05:48 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:14 م
|07:44 م
|الثلاثاء
|23
|02 أبريل، 2024
|04:24 ص
|05:47 ص
|12:00 م
|03:30 م
|06:14 م
|07:44 م
|الأربعاء
|24
|03 أبريل، 2024
|04:23 ص
|05:45 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:15 م
|07:45 م
|الخميس
|25
|04 أبريل، 2024
|04:22 ص
|05:44 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:15 م
|07:45 م
|الجمعة
|26
|05 أبريل، 2024
|04:21 ص
|05:43 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:16 م
|07:46 م
|السبت
|27
|06 أبريل، 2024
|04:20 ص
|05:42 ص
|11:59 ص
|03:29 م
|06:16 م
|07:46 م
|الأحد
|28
|07 أبريل، 2024
|04:18 ص
|05:41 ص
|11:59 ص
|03:29 م
|06:17 م
|07:47 م
|الأثنين
|29
|08 أبريل، 2024
|04:17 ص
|05:40 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:17 م
|07:47 م
|الثلاثاء
|30
|09 أبريل، 2024
|04:16 ص
|05:39 ص
|11:58 ص
|03:28 م
|06:17 م
|07:47 م