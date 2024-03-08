اعرف المواعيد الدقيقة.. امساكية رمضان لمدينة الأقصر 2024

تعتبر امساكية رمضان لمدينة الأقصر من أهم ما يبحث عنه أهل المدينة المصرية الجنوبية الجميلة، وذلك لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور وأيضًا مواعيد الصلوات الخمس، حيث يعد شهر رمضان شهر التقرب من الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن الكريم والتراويح وقيام الليل، وكي ينظم كل مسلم كل هذه العبادات يجب معرفة المواعيد بدقة، وهذا ما سنوضحه لكم في الجدول في الفقرات التالية.

امساكية رمضان لمدينة الأقصر 2024

لكل مواطن ومقيم في مدينة الأقصر تعرف معنا في الجدول التالي على امساكية رمضان لمدينة الأقصر 2024 ومواعيد الصلوات الخمس التي تم الإعلان عنها بحسب التوقيت المحلي للمدينة المصرية التي تتميز بطابع مصري مميز جدًا.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الأثنين 1 11 مارس، 2024 04:49 ص 06:10 ص 12:07 م 03:31 م 06:04 م 07:34 م الثلاثاء 2 12 مارس، 2024 04:48 ص 06:09 ص 12:07 م 03:31 م 06:05 م 07:35 م الأربعاء 3 13 مارس، 2024 04:47 ص 06:08 ص 12:06 م 03:31 م 06:05 م 07:35 م الخميس 4 14 مارس، 2024 04:46 ص 06:07 ص 12:06 م 03:31 م 06:05 م 07:35 م الجمعة 5 15 مارس، 2024 04:45 ص 06:05 ص 12:06 م 03:31 م 06:06 م 07:36 م السبت 6 16 مارس، 2024 04:44 ص 06:04 ص 12:05 م 03:31 م 06:06 م 07:36 م الأحد 7 17 مارس، 2024 04:42 ص 06:03 ص 12:05 م 03:31 م 06:07 م 07:37 م الأثنين 8 18 مارس، 2024 04:41 ص 06:02 ص 12:05 م 03:31 م 06:07 م 07:37 م الثلاثاء 9 19 مارس، 2024 04:40 ص 06:01 ص 12:05 م 03:31 م 06:08 م 07:38 م الأربعاء 10 20 مارس، 2024 04:39 ص 06:00 ص 12:04 م 03:31 م 06:08 م 07:38 م الخميس 11 21 مارس، 2024 04:38 ص 05:59 ص 12:04 م 03:31 م 06:09 م 07:39 م الجمعة 12 22 مارس، 2024 04:37 ص 05:58 ص 12:04 م 03:31 م 06:09 م 07:39 م السبت 13 23 مارس، 2024 04:36 ص 05:57 ص 12:03 م 03:31 م 06:10 م 07:40 م الأحد 14 24 مارس، 2024 04:35 ص 05:56 ص 12:03 م 03:31 م 06:10 م 07:40 م

امساكية رمضان 2024