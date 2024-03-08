“نزلها وابسط الاولاد”.. تردد قناة طيور الجنة للاطفال 2024 بجودة عالية… دلع عيالك بأقوي برامج الاطفال..!!

تمتلك قناة طيور الجنة للصغار شهرة واسعة في أرجاء العالم العربي، وتعد من أبرز القنوات الموجهة للطفل، حيث نالت استحسانا وتقديرا من الصغار والكبار منذ بداية ظهورها وحتى الآن، وتتفرد القناة بمحتواها الذي يجمع بين الجانب التربوي والتعليمي وكذلك الترفيه والمرح، وقد حازت القناة على ثقة الآباء الذين يحثون أبناءهم على متابعتها بفضل ما تقدمه من قيم نبيلة ومعاملات إيجابية وأخلاق عالية.

تردد قناة طيور الجنة 2024

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا في الاهتمام بالبحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة، وذلك نظرا لكونها القناة المفضلة للعديد من الأطفال الذين يعتبرونها جزءا لا يتجزأ من يومهم لمتابعة البرامج التعليمية والترفيهية التي تقدمها، حيث سنقوم بتزويدكم بتردد قناة طيور الجنة للأطفال المتاح على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، فيما يلي.

تردد قناه طيور الجنه النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناه طيور الجنه عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

إعدادات قناة طيور الجنة

أصبح تنزيل قناة طيور الجنة الخاصة بالأطفال على التلفزيون متاحا وسهلا، ويمكنك القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: