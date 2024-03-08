حد أقصي 15000 دينار.. حقيقة صرف زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر قبل رمضان 2024

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الجزائرية عن زيادة رواتب المتقاعدين، وذلك بهدف زيادة المبلغ الذي يستحقه جميع المتقاعدين عن العمل شهريا، مما أثارت هذه الأخبار والتصريحات جدلا واسعا حول طريقة الإستعلام عن هذه الزيادة وموعدها، وهل سيتم صرفها مع حلول شهر رمضان؟ وسوف نتناول معكم في السطور القادمة موعد صرف رواتب المتقاعدين بعد الزيادة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، يرجي متابعتنا.

حقيقة صرف زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر قبل رمضان 2024

أعلن مدير الصندوق الوطني الجزائري عن زيادة أجور المتقاعدين ابتداء من شهر مايو لعام 2024، وذلك نظراً للإرتفاع في الأسعار والإحتياجات المستمرة للمواطنين الجزائريين، وخاصة المتقاعدين الذين لا يمتلكون مصدر دخل آخر، وأشار إلى أن الزيادة قد تصل إلى 5٪ والتفاصيل ستصدر في وقت لاحق.

تم رفع الحد الأدنى للأجور المتقاعدة من 10 آلاف دينار إلى 15 ألف دينار جزائري.

لقد تم زيادة رواتب المتقاعدين الذين كانوا يتلقون 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار.

بالنسبة للمتقاعدين الذين يتلقون راتب تقاعدي يبلغ 20 ألف دينار أو أكثر، فإن الزيادة المطلوبة لهم هي 4% فقط.

خطوات الإستعلام عن جدول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

يمكنكم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر من خلال اتباع بعض الخطوات، وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:

في البداية، عليك الدخول علي موقع وزارة العمل والتشغيل .

ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات الصحيحة ” تاريخ الميلاد، والرقم القومي، والإسم الرباعي” وعليك التحقق من صحة هذه البيانات.

ثم إدخال الراتب الشهري الذي تحصل عليه

ثم إدخال الرقم القومي.

ثم النقر على خانة استعلام.

سيتم عرض نتيجة الاستعلام على الشاشة الرئيسية.

نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

تنوعت نسب زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر، حيث يتلقى كل متقاعد زيادة معينة وفقا لراتبه مع الدعم المقدم وتأتي نسبة الزيادة كالتالي