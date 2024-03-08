استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 wanasah baby للأطفال الأكثر بحثًا

في الساعات الأخيرة ذادت عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت عن تردد قناة وناسة، يعزى هذا الاهتمام المتزايد إلى مكانة قناة وناسة كواحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوقت الحالي، مما يجعلها محطة مفضلة للكثيرين، وتأتي هذه البحوث في إطار البحث عن المعلومات الحديثة حول تردد قناة وناسة للعام 2024 الجاري، لضمان استمرار المشاهدة السلسة والممتعة لبرامجها المحبوبة.

تردد قناة وناسة 2024 الجديد

لقد شهدت تلك القناة اهتمامًا متزايدًا من قبل الآباء والأمهات في الفترة الأخيرة، حيث يبدو أنهم يسعون إلى إضافتها إلى قائمة القنوات على التلفاز خصيصًا من أجل فائدة الأطفال، يظهر هذا الاهتمام الزائد كمظهر من مظاهر السعي لتوفير محتوى ترفيهي وتعليمي ملائم للصغار.

التردد : 11430.

الاستقطاب : V عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 7/8.

أغاني وناسة الأكثر مشاهدة

تبرز قناة وناسة كواحدة من القنوات المتميزة التي تقدم محتوى بجودة عالية الدقة، مما يشكل جاذبية كبيرة ويسهم في جعل الاقبال عليها كثيفًا، وتتميز القناة أيضًا بتوجيه اهتمام خاص لتحفيز قدرات الأطفال وفهمهم للعالم من حولهم في البيئة المحيطة بهم.

الو شرطة حرامي.

أغنية روق روق.

أغنية حاضر.

شو بقولوا الحيوانات يا لولو.

الحرامي دخل السجن.

أغنية شيكا السراقة.

أغنية شيكا السراقة.

لولو لاليلو.

ترددات قنوات الأطفال

تردد قناة توم وجيري

( القمر الصناعي : نايل سات – التردد : 11355 – الاستقطاب : عمودي V – معدل الترميز : 27500 – معامل تصحيح الخطأ : 5/6 ).

تردد قناة كراميش

( التردد : 11643 – معدل الترميز : 27500 – معامل تصحيح الخطأ : 3/4 – جودة : HD استقطاب : أفقي ).