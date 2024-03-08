طريقة عجينة السمبوسة الاصلية هشة ولذيذة بطريقه سهله واحلي من الجاهزه

تعتبر السمبوسة من الأطباق الشهية والمحبوبة في مختلف الثقافات حيث انه يمكن لكل ست بيت ان تقوم بصنع العجينة الرقيقة واللذيذة التي تحتضن حشوتها اللذيذة؟ ويمكن استخدام في تحضير العديد الاكلات بحشوات متنوعة في هذا المقال، سنقدم لك خطوات بسيطة ومفصلة لطريقة عمل عجينة السمبوسة، حتى تتمكن من إعدادها في راحة منزلك وتستمتع بنتائج مدهشة.

مكونات عجينة السمبوسة

500 جرام دقيق (4 كوب)

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت (20 جرام)

250 جرام ماء دافئ (1 كوب وربع)

طريقة عمل عجينة السمبوسة

في وعاء كبير، نخلط الدقيق والملح. نضيف الزيت والماء الدافئ تدريجياً، ونعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق. نقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم. نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة رقيقة. ندهن كل دائرة بقليل من الزيت. نرصّ الدوائر فوق بعضها البعض، ونغطيها بورق نايلون. نترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك، نفرد العجينة على شكل مستطيل كبير. نقطّع العجينة إلى مستطيلات متساوية الحجم. نحشو كل مستطيل بالحشوة المفضلة لدينا. نغلق السمبوسة بإحكام باستخدام خليط من الدقيق والماء. نقلي السمبوسة في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون. نقدم السمبوسة ساخنة مع صلصة الطماطم أو أي صلصة أخرى حسب الرغبة.

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