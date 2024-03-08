يافرحة مزارع الفراخ .. انخفاض اسعار العلف اليوم الجمعه 8 مارس.. اسعار جميع الانواع..!!

في الفترة الأخيرة، لاحظنا تراجعاً في أسعار الأعلاف والمكونات الأساسية المستعملة في تغذية الطيور بالأسواق، إذ وردت تقارير تشير إلى أن هذه الأسعار قد تم تقليلها. الآن تكلفة الطن الواحد من هذه المواد تتراوح فيما بين 24000 إلى 25000 جنيه مصري، ما يعبر عن تنخفيض بحوالي 500 جنية، وقد صرح الدكتور عبد العزيز السيد، المسؤول عن قسم الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، بأن سعر الطن من علف الدواجن يتراوح بين 24000 و25000 جنيه مصري، وأضاف بأن هذا المنتج متاح بوفرة في الأسواق ولا يوجد نقص في الإمدادات التي يحتاج إليها مُربو الدواجن.

اسعار العلف اليوم

تتباين تكلفة طن العلف الموجه لتغذية الدواجن والخاص بالطبقات في مصر ما بين عشرين ألف واثنين وعشرين ألف وستمائة جنيه مصري.

تختلف تكاليف علف الحيوانات في مصر، حيث تتراوح بين 14,000 جنيه إلى 17,600 جنيه مصري لكل طن.

وصلت تكلفة العلف الخاص بالبط إلى خمسة وعشرين ألفاً وثلاثمائة جنيه مصري للطن الواحد.

تتباين أسعار علف الأرانب والخراف، حيث تتراوح ما بين 17500 إلى 18000 جنيه مصري لكل طن.

وصل سعر طن العلف المخصص للحمام إلى أربعة وعشرين ألفاً وخمسمائة جنيه.

وبلغ سعر علف السمان 29 ألف جنيه للطن.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر الغذاء للديوك الرومية حتى وصل إلى مبلغ واحد وثلاثين ألف جنيه مصري لكل طن.

وبلغ سعر علف السمك 32 ألف جنيه للطن.

سعر علف الإبل والخيول اليوم يقارب الثمانية عشر ألف جنيه مصري لكل طن.

ووصل سعر طن العلف للنعام 33 ألف جنيه.

اسعار الذرة الصفراء المستوردة

سعر طن الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين يصل إلى ثلاثة عشر ألف جُنيه مصري.

تبلغ قيمة طن القمح الوارد من كل من أوكرانيا وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية حوالي 11,500 جنيه في مصر.

تقدر قيمة الطن للذرة التي تحمل اسم “كورن فلاكس” المستوردة من الأرجنتين بثلاثة عشر ألف وستمئة جنيه مصري.

الذرة التركية 11 ألفا و600 جنيه للطن.

سعر طن الفول الصويا في الأسواق اليوم