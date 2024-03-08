بطعم كله قرمشة خطوات عمل بلح الشام مثل المحلات مع طريقة التحضير السهلة واللذيذة

يعتبر بلح الشام من الحلويات التقليدية والشهية التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي وخارجه، وخصوصا في شهر رمضان المبارك، كما يتميز بلح الشام بمذاقه الفريد وقوامها الهش، مما يجعله أكثر تميزًا وإليكم الآن الطريقة الصحيحة لعمل بلح الشام وأفضل تركات نجاحه زي المحلات.

تركات نجاح بلح الشام

استخدام دقيق خاص بالحلويات للحصول على قوام هش وخفيف لبلح الشام.

استخدام ماء دافئ وليس ساخن لتجنب قتل الخميرة وتحسين تخمير العجينة.

إضافة السكر لبلح الشام لمنحه الطعم الحلو المميز.

استخدام عصير الليمون لتعزيز النكهة وتحقيق توازن الطعم.

استخدام الزيت لمنع العجينة من الالتصاق بالسطح أثناء العجن.

إضافة مسحوق الفستق أو جوز الهند لإضفاء طعم ورائحة مميزة لبلح الشام

طريقة عمل عجينة بلح الشام

1 كوب دقيق سميد

1/2 كوب دقيق أبيض

1/4 كوب ماء

ربع كوب زيت نباتي

ربع ملعقة صغيرة ملح

للقطر أو الشربات

1 كوب ماء

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون

للزينة

جوز الهند المبشور

طريقة تحضير بلح الشام المقرمشة

ومن خلال الخطوات التالية فقط عند تنفيذ الخطوات سوف تحصل على بلح شام مقرمش زي المحلات