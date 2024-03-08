منحة شهرية قدرها 800 ريال للأشخاص ذوي الإعاقة الأعزب، و1200 ريال للمتزوجين في البرامج المهنية من الموارد البشرية

أقرت الموارد البشرية اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية والبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنص اللائحة على أن الدولة ستتحمل ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية التي يقدمها القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تقديم منحة شهرية قدرها 800 ريال للأشخاص ذوي الإعاقة الأعزب، و1200 ريال للمتزوجين الذين يلتحقون بالبرامج المهنية، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم الجمعة.

منحة الأشخاص ذوي الإعاقة من الحكومة السعودية

وجه مجلس الوزراء السعودي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة المبالغ المخصصة لهم وفقًا للاحتياجات، كما تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطوير قاعدة بيانات اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد طرق تقييم الإعاقة لتحديد المستوى المناسب من البرامج لكل فرد، وتقوم الوزارة بتقييم الإعاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتكلف القطاع غير الحكومي بتنفيذ التقييم تحت إشرافها.

زيادة الدعم الموجه لذوي الإعاقة

بموجب قرار مجلس الوزراء، سيتم تقديم دعم سنوي قدره 20 ألف ريال لذوي الإعاقة، وسيتم تخصيص 50 ألف ريال لدعم مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين، وستتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج التي يقدمها القطاع غير الحكومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ذلك، ستجرى دراسة لزيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة المساعدات المالية وفقًا للاحتياجات والمتطلبات الخاصة بهم.