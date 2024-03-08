مع اقتراب شهر رمضان الكريم .. دعاء أول ليلة من ليالي رمضان ردده الآن

مع اقتراب شهر رمضان الكريم يبحث الجميع عن دعاء أول ليلة من ليالي رمضان من أجل نيل الثواب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فشهر رمضان بمثابة فرصة لكل مسلم لكي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى سواء بالدعاء أو الصلاة أو الزكاة ومع كل ليلة من ليالي رمضان يتم البحث عن الدعاء المستحب لذلك من خلال موقعنا التالي سنقدم إليكم الأدعية المستحبة لأول ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم.

دعاء أول ليلة من ليالي رمضان

سنطلعكم في السطور التالية على أفضل الأدعية التي تقال أول ليلة من ليالي رمضان:

اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

اللهم في هذا الشهر الكريم المبارك أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رحمن يا رحيم.

اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم اكتب لي في هذا الشهر المبارك الرحمة والمغفرة والنجاة من كل إثم والراحة من كل شر.

اللهم اجعل سعيي في هذا الشهر الكريم مقبول.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلُمُّ بها شَعثنا، وتجمع بها شملَنا، وتزكي بها أقوالنا وأعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا.

اللهم إنا نسألك ‌فواتح ‌الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العُلَى من الجنة.

كيف نستقبل شهر رمضان؟

هناك مجموعة من النصائح اللازم اتباعها أثناء شهر رمضان الكريم لأنها تعيين الصائمين على الصيام: