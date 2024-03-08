احصلي على شعر كثيف وقوي بوصفات طبيعية مجربة مستنيه أي! استعيدي صحة شعرك بشكل طبيعي دون مواد كيميائية

يعتبر الشعر هو تاج المرأة لذلك تحرص جميع النساء على صحة وحيوية شعرها، وذلك من خلال تطبيق الوصفات المناسبة لها للمحافظه على الشعر وتعتبر الوصفات الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر ووقف التساقط وزياده الطول، أفضل ما يمكن استخدامه لأنها غير مضرة بالشعر ولا تحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى ظهور آثار جانبية بسبب تكرار استخدامها، وسنتعرف فيما يلي على وصفات طبيعية لمنع تساقط الشعر فتابعونا.

وصفة الصبار لوقف تساقط الشعر

يعتبر الصبار من الاعشاب التى تعمل على وقف تساقط الشعر، وتعزيز نمو الشعر وتهدئة فروة الرأس، حيث يزيد من رطوبة الفروة وإزالة الزيوت الزائد التى تعمل على قفل المسام، مما يؤدي إلى وقف نمو البصيلات وفيما يلى سنتعرف على كيفية استخدام الصبار لوقف التساقط:

ضعي جل الصبار على أصابعك ثم قومى بتدليك الفروة جيداً.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر بعد ساعة من وضع جل الصبار.

كررى الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

خل التفاح للشعر المتساقط والمتقصف

يعتبر خل التفاح من اقوى المواد الطبيعية التي تدخل فى كثير من وصفات وعلاجات وقف تساقط الشعر ومنع تقصفه، لما له من فاعلية كبيرة وتأثير قوي على الشعر، وفيما يلي سنتعرف على مكونات الوصفة وكيفية استخدامها.

المكونات:

عسل نحل.

خل تفاح.

طريقة الأستخدام:

أحضري وعاء نظيف وضعي به كميه متساويه من عسل النحل وخل التفاح.

ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة خمس دقائق.

قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر والشامبو العادي

يمكنكِ استخدام شامبو خل التفاح في غسل الشعر إذا اردتي تعزيز نمو الشعر ووقف التساقط بشكل أكبر.

صودا الخبز لعلاج الشعر التالف والمتساقط

تعتبر وصفة صودا الخبز من أقوى وصفات علاج الشعر التالف والمتساقط والهايش ولكن يجب استخدامها بحذر لأنها أحياناً كثرة استخدامها تتسبب في ظهور قشرة في فروة الرأس، وسنتعرف على كيفية استخدامها فيما يلي:

المكونات:

صودا الخبز. زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام: