“استقبله فورا”.. تردد قناة MBC مصر الناقلة لمسلسل المداح وبرنامج رامز جلال في رمضان 2024 على جميع الاقمار

يعد تردد قناة MBC مصر من أبرز الترددات الهامة التي يبحث عنها العديد من الجماهير وخاصة مع حلول شهر رمضان حيث تتميز هذه القناة بعرض تشكيلة متنوعة من المسلسلات الرمضانية الممتعة، ولهذا سوف نوضح عبر السطور القادمة كافة ترددات هذه القناة.

تردد قناة MBC مصر

الآن بصدد الحديث عن تردد قناة MBC مصر التي ازداد البحث عنها خلال الساعات الراهنة، ويكون على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

ومن خلال هذه المعلومات، يمكنك الوصول بسهولة إلى قناة MBC Masr TV والتمتع بمشاهدة محتواها المميز.

وبينما تردد قناة MBC Masr 1 الجديد على النايل سات يكون على النحو التالي:

القمر الصناعي: NileSat.

لتردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وأما تردد قناة MBC Masr 2 HD الجديد على النايل سات يمكنك تنزيل من خلال بيانات التردد، وهي:

القمر الصناعي: نيل سات.

التردد: 12322.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وبينما تردد قناة MBC Masr TV على القمر الصناعي العرب سات:

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وأما تردد قناة MBC Masr 2 SD على العرب سات يكون

التردد: 11938.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

برامج قنوات قناة MBC مصر

يتمكن المشاهدين بعد تنزيل تردد قناة MBC مصرعلى أجهزة الاستقبال الخاصة بهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج المميزة، ومن بين أهم هذه البرامج: