“تجديد خدمة الدوسري”.. قائمة أئمة المسجد الحرام في رمضان بعد التعديل 1445

كشف الحساب الرسمي لرئاسة “الشؤون الدينية” للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبر “منصة أكس X” عن تمديد خدمة عدد من قائمة أئمة المسجد الحرام في رمضان لعام 2024، وضمن هؤلاء الأئمة، الشيخ “ياسر الدوسري”، الذي نال اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة التي سبقت شهر رمضان المبارك.

قائمة أئمة المسجد الحرام في رمضان بعد التعديل 1445

أفاد معالي الشيخ الدكتور “عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس”، رئيس “الشؤون الدينية” للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بأنه قد تمت الموافقة السامية على تجديد خدمة قائمة أئمة المسجد الحرام في رمضان، وهم:

الدكتور الشيخ “ياسر بن راشد الدوسري”.

فضيلة الدكتور “الشيخ خالد بن سليمان المهنا”.

فضيلة الدكتور “الشيخ أحمد بن علي الحذيفي”.

قائمة بأسماء مؤذني وأئمة المسجد الحرام

يبحث الكثير عن قائمة أئمة المسجد الحرام في رمضان المبارك لعام 1445هـ والتي تضمنت الأسماء التالية:

“الشيخ عبدالرحمن السديس.”

“الشيخ ماهر المعيقلي.”

“الشيخ بندر بليلة.”

“الشيخ عبدالله الجهني.”

“الشيخ ياسر الدوسري.”

“الشيخ بدر التركي.”

“الشيخ الوليد الشمسان”.

“الشيخ علي الحذيفي.”

قائمة بأسماء مؤذني وأئمة المسجد النبوي

في ذات الإطار، كشف الحساب الرسمي لرئاسة الشؤون الدينية أيضًا عن الأسماء المكلفة بمهام الإمامة والأذان في “المسجد النبوي” لشهر رمضان لعام 2024، والقائمة تشمل الأسماء التالية:

الشيخ “عبدالمحسن القاسم.”

الشيخ “صلاح البدير.”

الشيخ “عبدالله البعيجان.”

الشيخ “أحمد بن طالب بن حميد.”

الشيخ “خالد بن سليمان المهنا.”

الشيخ “أحمد بن علي الحذيفي.”

الشيخ “محمد بن أحمد برهجي.”

عودة الشيخ ياسر الدوسري لإمامة الحرم المكي

أثار إعلان تجديد خدمة الشيخ “ياسر الدوسري” ابتهاجاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان غياب اسمه عن القوائم الأولية لإمامة صلاتي “التراويح والتهجد” في المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أثار موجة من الاستياء بين الجماهير في المملكة العربية السعودية وعبر العالم العربي، وإدراج اسمه مجددًا كان محط رغبة عامة وتلبية لهذه المطالبة الشعبية.