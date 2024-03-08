احصلي على بشرة صافية وصحية بماسكات طبيعية فعالة: حلول آمنة ومضمونة لعلاج حب الشباب

تعتبر مشكلة ظهور حب الشباب من المشاكل الشائعة بين الجميع، فهي مرحلة نمر بها جميعا في مختلف مراحل حياتنا ولكنها تكون أكثر انتشارا في مرحلة المراهقة، كما أنها تعتبر ظاهرة غير محبوبه نسارع في التخلص منها، لأنها تترك أثرا في البشره نعاني منه لفترات طويلة، لذلك سنتعرف في مقالنا اليوم عن أهم الماسكات لعلاج حب الشباب وما هي أسباب ظهور حب الشباب فتابعونا.

ماسك الليمون واللبن والعسل

يعد ماسك الليمون واللبن والعسل من اهم الماسكات لعلاج حب الشباب ويمكن استخدامه وتحضيره كما يلي:

المكونات:

نحضر ملعقة كبيرة من الحليب. ملعقة كبيرة من العسل. ملعقة كبيرة من الزبادي. عصير ليمونه واحده. قليل من الماء الفاتر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء نظيف ونضع في جميع المكونات السابقة ونخلطها جيدا.

نقوم بوضع طبقة رقيقة على البشرة من الخليط السابق.

ننتظر حتى تجف هذه الطبقة على الوجه.

ثم نقوم بتطبيق طبقة اخرى من الخليط على الوجه والانتظار حتى تجف وهكذا حتى تنتهي الكميه.

ومن ثم ننتظر لمدة 10 دقائق الى ربع ساعه حتى يجف الماسك و تتشربه البشره.

ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر جيدا دون استخدام أي مواد كيماوية على البشرة.

وللحصول على أفضل نتائج من ماسك اللبن والعسل والليمون المقاوم لحب الشباب يجب تكرار عمل الماسك من ثلاث الى اربع مرات في الأسبوع.

ماسك بياض البيض

يعتبر ماسك بياض البيض من أفضل الماسكات المقاومة لظهور حب الشباب بفضل البروتينات الموجودة في بياض البيض التي تعمل على قتل البكتيريا المسببة لظهور حب الشباب، وسنتعرف على طريقة عمل الماسك فيما يلي:

المكونات:

٣ حبات من بياض البيض فقط (هذا الماسك لا يحتاج إلا إلى بياض البيض فقط).

طريقة التحضير: