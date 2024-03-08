“اليوم 8 مارس”.. التجربة الحرة الثالثة لسباق فورمولا 1 جدة 2024 والقنوات الناقلة
تستضيف مدينة جدة للعام الثالث على التوالي فعاليات سباق “جائزة السعودية الكبرى” لفورمولا 1، وذلك في عام 2024، قامت الفعاليات على حلبة كورنيش جدة، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 7 مارس وحتى يوم السبت 9 مارس، خلال هذه الأيام، سيخوض السائقون التجارب الحرة والتصفيات، تمهيدًا للسباق النهائي الذي يشهد مشاركة نخبة سائقي الفورمولا 1 من جميع أنحاء العالم، سيتم بث سباق فورمولا 1 جدة 2024 عبر عدد من القنوات التلفزيونية التي ستضمن تجربة متابعة شيقة وممتعة.
موعد سباق فورمولا 1 جدة 2024 جائزة السعودية الكبرى
بدأ سباق فورمولا 1 جدة 2024 يوم الخميس الموافق للسابع من مارس لعام 2024، وستنطلق فعاليات جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1 بمرحلتي التجارب الحرة وفق الجدول التالي:
- التجربة الحرة الأولى: بدأت من يوم الخميس 7 مارس، من الساعة 4:30 مساءً وتستمر حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.
- التجربة الحرة الثانية: قامت في نفس اليوم، من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية.
تتواصل الفعاليات يوم الجمعة الموافق 8 مارس بالجدول التالي:
- التجربة الحرة الثالثة: بدأت اليوم الجمعة 8 مارس، من الساعة 4:30 مساءً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.
- جلسة التصفيات: من المقرر إقامتها في نفس اليوم، من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة فورمولا 1 جدة 2024
محبو سباق فورمولا 1 جدة 2024 ينتظرون بشغف انطلاق جائزة السعودية الكبرى لعام 2024، حيث يتطلعون لمشاهدة نخبة سائقي العالم في هذه الرياضة المثيرة، والبث الحي لسباق فورمولا 1 جدة سيتاح عبر قنوات رياضية بارزة ومنصات إلكترونية متنوعة، وتشمل:
- قناة بي إن سبورت (beIN SPORTS).
- منصة TOD.
- منصة شاهد.
وفقًا لتقارير متعددة، حصلت قنوات بي إن سبورت القطرية على حقوق بث سباقات الفورمولا 1 عالميًا حتى العام 2033، كما تم تدشين وسم #فورمولا1_في_السعودية على منصة X لتسليط الضوء على السباق ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث الرياضي الكبير في جدة.
موعد السباق النهائي فورمولا 1 جدة 2024
عقب اختتام جولة التصفيات والإعلان عن القائمة النهائية للسائقين المؤهلين للمنافسة في الجولة الختامية، سيُعقد السباق النهائي لجائزة فورمولا 1 في جدة، غدًا يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، ستنطلق هذه الجولة المنتظرة في تمام الساعة 8 مساءً حسب التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.