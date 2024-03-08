بمواصفات خيالية .. طرح سلسلة Redmi Note 13 الجديدة في الأسواق المصرية .. المميزات والأسعار

قامت شركة شاومي بإطلاق أحدث سلسلة هواتفها في الفئة المتوسطة بالسوق المصري، حيث تم الكشف عن هذه السلسلة خلال فعالية نُظمت في فندق مينا هاوس بمنطقة أهرامات الجيزة، تتألف هذه السلسلة من ثلاثة نماذج من هاتف Redmi Note 13، وتميز الهاتف الرئيسي Redmi Note 13 بأنه يتم إنتاجه محليًا في مصر، في حين تعتبر باقي الهواتف في السلسلة مستوردة، كما قدّمت شاومي هذه الهواتف في السوق المصري مع عروض حصرية تتضمن إمكانية استبدال الشاشة مجانًا لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى هدايا قيمة تشمل سماعات Redmi Buds 4 Lite وشاحن يأتي مع الهاتف داخل العلبة.

مواصفات Redmi Note 13 4G

المواصفات هاتف Redmi Note 13 4G الوزن 188.5 جرام الأبعاد 162.3×75.6×8 مم خامات الهاتف الخارجية بلاستيك بالكامل مقاومة للماء والغبار شهادة IP54 دعم تركيب الشرائح شريحتي اتصال 4G أو شريحة مع كارت ميموري حتى 1 تيرا نوع الشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة 1080×2400 بيكسل وجودة FHD+، كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة، سطوع يصل إلى 1800 شمعة، معدل تحديث 120 هيرتز المعالج كوالكوم سناب دراجون 685 ثماني النواة، الأنوية القوية بتردد 2.8 جيجا هيرتز، تقنية تصنيع 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي Adreno 610 واجهة المستخدم MIUI 14 مبنية على نظام التشغيل Android 13 مساحة التخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام أو 8 جيجا رام، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام الرامات LPDDR4x الذاكرة الداخلية UFS 2.2

مميزات Redmi Note 13 4G

المميزات هاتف Redmi Note 13 4G كاميرا السيلفي 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4، دعم تصوير الفيديو بجودة 1080p@30fps الكاميرات الخلفية – 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 (الرئيسية) – 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 (Ultra Wide) – 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 (ماكرو) دعم تصوير الفيديو 1080p@30fps سماعات الهاتف الخارجية Stereo منفذ السماعات 3.5 ملليمتر دعم NFC ومستشعر IR Blaster متوفر مستشعر التقارب الحقيقي متوفر بصمة الإصبع مدمجة أسفل الشاشة دعم Faceunlock متوفر البطارية بسعة 5000 مللي أمبير، دعم الشحن بقوة 33 وات عبر USB Type C الألوان أسود، أخضر، أزرق، أبيض

سعر هاتف Redmi Note 13 4G

تم تحديد أسعار هاتف Redmi Note 13 4G للنسخ المختلفة كالتالي: