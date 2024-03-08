تكنولوجيا

بمواصفات خيالية .. طرح سلسلة Redmi Note 13 الجديدة في الأسواق المصرية .. المميزات والأسعار

Salmanمنذ 23 دقيقة
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قامت شركة شاومي بإطلاق أحدث سلسلة هواتفها في الفئة المتوسطة بالسوق المصري، حيث تم الكشف عن هذه السلسلة خلال فعالية نُظمت في فندق مينا هاوس بمنطقة أهرامات الجيزة، تتألف هذه السلسلة من ثلاثة نماذج من هاتف Redmi Note 13، وتميز الهاتف الرئيسي Redmi Note 13 بأنه يتم إنتاجه محليًا في مصر، في حين تعتبر باقي الهواتف في السلسلة مستوردة، كما قدّمت شاومي هذه الهواتف في السوق المصري مع عروض حصرية تتضمن إمكانية استبدال الشاشة مجانًا لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى هدايا قيمة تشمل سماعات Redmi Buds 4 Lite وشاحن يأتي مع الهاتف داخل العلبة.

مواصفات Redmi Note 13 4G

المواصفاتهاتف Redmi Note 13 4G
الوزن188.5 جرام
الأبعاد162.3×75.6×8 مم
خامات الهاتف الخارجيةبلاستيك بالكامل
مقاومة للماء والغبارشهادة IP54
دعم تركيب الشرائحشريحتي اتصال 4G أو شريحة مع كارت ميموري حتى 1 تيرا
نوع الشاشةAMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة 1080×2400 بيكسل وجودة FHD+، كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة، سطوع يصل إلى 1800 شمعة، معدل تحديث 120 هيرتز
المعالجكوالكوم سناب دراجون 685 ثماني النواة، الأنوية القوية بتردد 2.8 جيجا هيرتز، تقنية تصنيع 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي Adreno 610
واجهة المستخدمMIUI 14 مبنية على نظام التشغيل Android 13
مساحة التخزين128 جيجا مع 6 جيجا رام أو 8 جيجا رام، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام
الراماتLPDDR4x
الذاكرة الداخليةUFS 2.2

مميزات Redmi Note 13 4G

المميزات هاتف Redmi Note 13 4G
كاميرا السيلفي16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4، دعم تصوير الفيديو بجودة 1080p@30fps
الكاميرات الخلفية– 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 (الرئيسية)
– 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 (Ultra Wide)
– 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 (ماكرو)
دعم تصوير الفيديو1080p@30fps
سماعات الهاتف الخارجيةStereo
منفذ السماعات3.5 ملليمتر
دعم NFC ومستشعر IR Blasterمتوفر
مستشعر التقارب الحقيقيمتوفر
بصمة الإصبعمدمجة أسفل الشاشة
دعم Faceunlockمتوفر
البطاريةبسعة 5000 مللي أمبير، دعم الشحن بقوة 33 وات عبر USB Type C
الألوانأسود، أخضر، أزرق، أبيض

سعر هاتف Redmi Note 13 4G

تم تحديد أسعار هاتف Redmi Note 13 4G للنسخ المختلفة كالتالي:

  • النسخة بسعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام بسعر 9400 جنيه.
  • النسخة بسعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر 10000 جنيه.
  • النسخة بسعة 256 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر 10800 جنيه.
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Salmanمنذ 23 دقيقة
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