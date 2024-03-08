pdf كشوف.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر spa.gov.iq في جميع محافظات العراق

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إعلانًا يحدد الخطوات الضرورية للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهذا الإعلان دفع العديد من المواطنين العراقيين في جميع مناطق العراق إلى البحث بجدية عن الطرق المتاحة للاستعلام عن قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في شهر مارس 2024، ومن هذا المنطلق سوف نوضح كافة التفاصيل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وكيفية الاستعلام عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في إطار حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أوضحت مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب توافرها في المواطنين للحصول على الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الرعاية من الجنسية العراقية، ويشترط أيضا إقامته بشكل مستمر داخل البلاد.

أن يكون المتقدم قد تجاوز السن القانونية البالغ 18 عامًا.

ألا يملك أي دخل شهري ثابت.

ألا يكون المتقدم للرعاية يمتلك أي عقارات أو أصول ثمينة تحقق له دخلاً شهريًا.

ينبغي أن تكون جميع الأوراق والمستندات المقدمة من قبل المواطن صحيحة وكاملة وفقًا لمتطلبات الوزارة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق خدمة مميزة للمواطنين، وهي إمكانية الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة بشكل إلكتروني، ويمكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: