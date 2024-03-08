pdf كشوف.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر spa.gov.iq في جميع محافظات العراق
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إعلانًا يحدد الخطوات الضرورية للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهذا الإعلان دفع العديد من المواطنين العراقيين في جميع مناطق العراق إلى البحث بجدية عن الطرق المتاحة للاستعلام عن قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في شهر مارس 2024، ومن هذا المنطلق سوف نوضح كافة التفاصيل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وكيفية الاستعلام عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
في إطار حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أوضحت مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب توافرها في المواطنين للحصول على الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، وتشمل هذه الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على الرعاية من الجنسية العراقية، ويشترط أيضا إقامته بشكل مستمر داخل البلاد.
- أن يكون المتقدم قد تجاوز السن القانونية البالغ 18 عامًا.
- ألا يملك أي دخل شهري ثابت.
- ألا يكون المتقدم للرعاية يمتلك أي عقارات أو أصول ثمينة تحقق له دخلاً شهريًا.
- ينبغي أن تكون جميع الأوراق والمستندات المقدمة من قبل المواطن صحيحة وكاملة وفقًا لمتطلبات الوزارة.
خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق خدمة مميزة للمواطنين، وهي إمكانية الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة بشكل إلكتروني، ويمكن القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى منصة مظلتي.
- اضغط بعد ذلك على خانة “أسماء المشمولين في الوجبة السابعة” من خلال الصفحة الرئيسية بالمنصة.
- أدخل كافة البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لذلك مثل الاسم الشخصي بالكامل واسم المحافظة والرقم القومي.
- وبعد استكمال جميع البيانات، انقر على أيقونة “استعلام”.
- وبعد الانتهاء من الخطوات السابق سوف تبدو أمامك نتيجة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة على الشاشة بشكل مفصل.