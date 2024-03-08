نوكيا تعود بقوة .. أرخص هواتف من نوكيا بمواصفات فائقة الدقة والجودة

تعتبر نوكيا واحدة من العلامات التجارية الشهيرة في مجال الهواتف المحمول وعملت في الآونة الأخيرة على توفير مجموعة من الهواتف المميزة ذات المواصفات عالية الدقة مع أسعار تنافسية مما جعلها منافس قوي للشركات العالمية مثل سامسونج ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم مجموعة من تلك الهواتف.

أرخص هواتف من نوكيا

تقدم شركة نوكيا مجموعة من الهواتف المتنوعة ذات المواصفات فائقة الجودة وفيما يلي تلك الهواتف:

هاتف Nokia C1

يحتوي ذلك الهاتف على الكثير من المزايا المتنوعة التي من بينها كلًا من التالي:

الشاشة تتوفر الشاشة بحجم 5.45 بوصة. معالج Unisoc SC7331E الذاكرة يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 1 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 16 جيجا بايت. الكاميرا يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بكسل. بطارية يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 2500 مللي أمبير.

Nokia C20 Plus

يضم ذلك الهاتف بالكثير من المزايا المتنوعة التي من بينها كلًا من التالي:

الشاشة يحتوي الهاتف على شاشة بحجم 6.5 بوصة. معالج Unisoc SC9863A الذاكرة يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين 32 جيجا بايت. الكاميرا يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجا بكسل مع 2 ميجا بكسل. كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل. بطارية يحتوي الهاتف على بطارية 4950 مللي أمبير.

Nokia G11 Plus

سنطرق إليكم في السطور التالية مزايا ذلك الهاتف: