تكنولوجيا

نوكيا تعود بقوة .. أرخص هواتف من نوكيا بمواصفات فائقة الدقة والجودة

ندى محمدمنذ ساعة واحدة
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أرخص هواتف من نوكيا 
أرخص هواتف من نوكيا 

تعتبر نوكيا واحدة من العلامات التجارية الشهيرة في مجال الهواتف المحمول وعملت في الآونة الأخيرة على توفير مجموعة من الهواتف المميزة ذات المواصفات عالية الدقة مع أسعار تنافسية مما جعلها منافس قوي للشركات العالمية مثل سامسونج ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم مجموعة من تلك الهواتف.

أرخص هواتف من نوكيا

تقدم شركة نوكيا مجموعة من الهواتف المتنوعة ذات المواصفات فائقة الجودة وفيما يلي تلك الهواتف:

هاتف Nokia C1

يحتوي ذلك الهاتف على الكثير من المزايا المتنوعة التي من بينها كلًا من التالي:

الشاشةتتوفر الشاشة بحجم 5.45 بوصة.
معالج Unisoc SC7331E
الذاكرةيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 1 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 16 جيجا بايت.
الكاميرايحتوي على كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بكسل.
بطاريةيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 2500 مللي أمبير.

Nokia C20 Plus

يضم ذلك الهاتف بالكثير من المزايا المتنوعة التي من بينها كلًا من التالي:

الشاشةيحتوي الهاتف على شاشة بحجم 6.5 بوصة.
معالج Unisoc SC9863A
الذاكرةيحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين 32 جيجا بايت.
الكاميرايحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجا بكسل مع 2 ميجا بكسل.

كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل.

بطاريةيحتوي الهاتف على بطارية 4950 مللي أمبير.

 Nokia G11 Plus

سنطرق إليكم في السطور التالية مزايا ذلك الهاتف:

الشاشةيضم الهاتف شاشة بحجم 90Hz 6.5 بوصة
المعالجUnisoc T606
الذاكرةيضم ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 64 جيجا بايت.
الكاميرا الخلفيةيحتوي على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل مع 2ميجا بكسل مع 2 ميجا بكسل.
كاميرا أماميةكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل
بطارية5000 مللي أمبير

 

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ندى محمدمنذ ساعة واحدة
0

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