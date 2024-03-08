“رمضان المقاديد” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات لمشاهدة أجمل أغاني رمضان

يريد الكثيرون معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، فمع حلول شهر رمضان المبارك تعرض قناة طيور الجنة باقة مميزة من أغاني رمضان، إذ تُعد قناة طيور الجنة بيبي واحدة من أبرز القنوات الفضائية الموجهة لأغاني الأطفال، وبإمكانكم الاستمتاع بأجمل الأغاني والأناشيد المخصصة للأطفال بتحديث تردد القناة لعام 2024، والتي تُبث عبر القمر الصناعي نايل سات، فقد تم إنشاء القناة بغرض تقديم محتوى تعليمي متميز يساعد الأطفال على تعلم الألوان، الحيوانات، الطيور، والأسماك، وتُعرف بأنها قناة تقدم محتوى تثق به العائلات العربية، حيث تعرض قناة طيور الجنة كل ما هو متوافق مع قيم ديننا الإسلامي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

بعد الزيادة في البحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة لمتابعة البث بأعلى جودة، لاقت القناة نجاحًا بارزًا منذ بدايتها، وذلك بفضل تميزها في عرض محتوى ترفيهي مبتكر يستهدف الأطفال، حيث تتمتع قناة طيور الجنة بخصائص فريدة، مثل التواصل باللغة العربية مع الأطفال، مما يسهل عليهم تعلم اللهجة العربية الأصيلة، كما يجوب مقدمو البرامج العديد من الدول العربية لتقديم عروضهم، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من الأناشيد المميزة على مدار اليوم بلا انقطاع، ولدى قناة طيور الجنة حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تنشر عليها جميع الأغاني والأناشيد التي تُعرض، مما يُسهل البحث والعثور على الأغاني المفضلة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يُمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال استخدام التردد الآتي:

التردد 11258 معامل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات وسهيل سات

يُمكن لمحبي قناة طيور الجنة استقبال ترددها على القمر الصناعي عرب سات وسهيل سات من خلال استخدام الترددات الآتية:

عرب سات 11399 27500 ⅚ عمودي سهيل سات 10730 27500 ⅚ عمودي

أغاني قناة طيور الجنة في شهر رمضان

تُقدم قناة طيور الجنة محتوى مميزا للغاية في شهر رمضان المبارك، ومن ذلك ما يلي: